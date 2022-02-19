«Сгорело вообще все!»: в Коми жильцы сгоревшего двухэтажного дома остались на улице без вещей

Фото: КОРТКЕРОС | КОМИ

Ранее утро для жителей села Корткероса, проживающих на Первомайской улице, ознаменовалось печальным событием - дотла сгорел их двухэтажный дом. Жильцы буквально остались на улице без одежды, документов и денег: все побросали свои вещи и раздетые вышли на мороз.

- Благодаря слаженным и грамотным действиям пожарных распространение огня на соседние здания не допущено. В 06:00 пожар был локализован на площади 300 квадратных метров, - рассказали в МЧС по Коми.

Сейчас перед жильцами остро стоит вопрос дальнейшего существования. Сельчане объединились против беды и просят всех неравнодушных жителей Коми помочь со сбором средств и одежды для пострадавших.

- Сгорело вообще всё! Сейчас открыт сбор вещей. Помогите, чем можете, - пишут местные жители.

Все, кто хочет и может помочь погорельцам, может обратиться в Центр социальной защиты по адресу: с. Корткерос, ул. Первомайская, дом 25 «А», кабинет № 7, тел.: 8(82136) 9-23-99. Время приема с 09.00 до 17.00 час. В учреждении подскажут, что необходимо принести и огласят актуальный список вещей.

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