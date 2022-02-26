В Сыктывкаре больной раком матери двоих детей срочно нужна помощь

Фото из личного архива

Татьяна Рябинина на протяжении девяти лет работала в онкодиспансере, где видела лишения и страдания пациентов, однако она и подумать не могла, что сама окажется на их месте, ведь у нее нашли рак. У сыктывкарки диагностирован острый миеломонобластный лейкоз, который требует незамедлительного лечения и огромных средств на реабилитацию.

У любящей жены и мамы двоих детей таких денег просто нет: речь идет о миллионе рублей. Семья женщины обратилась за помощью ко всем неравнодушным жителям республики.

Татьяна живет со страшным диагнозом уже три месяца, за это время она успела пройти два курса химиотерапии, однако борьба с раком требует серьезного лечения - трансплантации костного мозга.

Если вы хотите помочь Татьяне, то можете сделать это переводом денег на ее карту Сбербанка - 2202 2020 5580 8004 или по номеру телефона 8-904-233-08-93. Все отчеты по расходам и основную информацию можно узнать здесь.

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