В Коми можно совершить миниэкскурсию по разным странам и городам не выходя из лифта

Фото: сообщество «Дежурный по Орбите»

Сыктывкарцы украшают лифты своих подъездов красочными магнитиками. Особенно понравилось облагораживать таким способом свой дом жителям микрорайона Орбита – почти в каждом лифте можно заприметить такую красоту.

Фото: сообщество «Дежурный по Орбите»

Венеция, Турция, Москва, Египет, Крым, Великий Устюг, Германия – миниэкскурсию можно организовать лишь поднявшись до своего этажа. Также на металлических стенках лифта жильцы вешают магнитики и циферки – малышня может успеть поучиться.

Фото: сообщество «Дежурный по Орбите»

Однако не все могут просто полюбоваться выставкой – в комментариях пишут, что во многих лифтах магнитики долго «не живут», их просто воруют.

Фото: сообщество «Дежурный по Орбите»

Вот так интересно получается – кто-то может просто наблюдать, а кому-то необходимо забрать в дом. Но идея, согласитесь, очень классная – просто взять и вынести надоевшие магнитики с холодильника не в мусорку, а повесить в лифте. Мало ли, кому-то они и приглянутся.

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