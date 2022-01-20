Сыктывкарец коллекционирует пакетики с сахаром из разных стран мира

Пять лет назад мужчина решил собирать пакетики с сахаром во время путешествий. Фото: УФСИН по Коми.

Жители Коми уже не раз удивляли своими необычными хобби, например, коллекционированием разных предметов. Вот и сыктывкарец Дмитрий Ярышкин начал собирать... порционные пакетики с сахаром. Об увлечении пенсионера рассказали его коллеги.

Ветеран УИС Дмитрий Валерьевич Ярышкин – коллекционер с опытом. У него есть солидные коллекции монет и спичек. В УФСИН мужчина служил с 1987 года, на пенсию вышел в 2000 году. С 2005 года продолжает трудиться старшим аналитиком финансово-экономического отдела.

Ветеран УИС Дмитрий Валерьевич Ярышкин – коллекционер с опытом. Фото: УФСИН по Коми.

5 лет назад во время путешествий мужчина решил собирать еще и пакетики с сахаром, которые выдают посетителям кафе и ресторанов вместе с горячими напитками. По словам нашего героя, после выхода на пенсию он начал ездить по стране, побывал и за границей: во Вьетнаме, Доминикане, Турции и Египте.

– Сами знаете, эти небольшие пакетики персонал выдает не только в гостиницах, но и в самолетах и поездах. А они все разные и очень интересные, – рассказывает Дмитрий Валерьевич.

Об увлечении мужчины узнали друзья, родные и коллеги и стали все дружно помогать собирать пакетики. Так у пенсионера появились экземпляры из Израиля, США и других стран.

Недавно коллеги помогли организовать импровизированную выставку. Фото: УФСИН по Коми.

А недавно в одном из помещений УФСИН коллеги помогли организовать импровизированную выставку, которую посетили и другие ветераны ведомства, всецело поддерживающие товарищей в любых начинаниях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Каждая каска – история целой эпохи»: в Сыктывкаре находится уникальная коллекция защитных шлемов

Больше 10 лет её собирает начальник части Главного управления МЧС России по Республике Коми Дмитрий Грошев (подробности)

В Сыктывкаре находится удивительная коллекция почтовых наклеек

Каждая марка – отражение истории мира: рассказал «Комсомолке» руководитель СПИД-центра Сергей Поган (подробности)

В Коми женщина коллекционирует окаменевшие экскременты и другие природные артефакты

Поисковик собрала дома обширную коллекцию древних окаменелостей (подробности)