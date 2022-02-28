Контракт на строительство инфекционной больницы в Коми расторгнут

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В Коми с подрядчиком, ответственным за строительство новой инфекционной больницы, расторгли контракт. Об этом сообщил и.о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства республики Игорь Кузьмичев. По его словам, медицинское учреждение появится только в 2024 году.

Причиной расторжения договора стал тот факт, что подрядчик не смог скорректировать стоимость работ. На данный момент перед ведомством стоит задача оценить масштаб строительства, объявить новую стоимость и начать поиски нового подрядчика.

― Вынужден констатировать, что подрядчик не смог пройти дорогу, связанную с корректировкой стоимостей. Договор на строительство инфекционной больницы расторгнут. Сейчас начинаются процедуры по приему-передаче строительной площадки. Будет определен объем выполненных и оставшихся работ, определена их стоимость. После будем готовиться к новой конкурсной процедуре, —цитирует БНК Игоря Кузьмичева.

На данный момент больница готова на 10-12%: завершены работы по устройству шпунтового ограждения, устройству котлована, устройству фундаментной плиты трех блоков, стен цокольного этажа одного блока, стен и перекрытия цокольного этажа двух других блоков. Всего было выполнено работ на сумму около 150 млн рублей.

Новый срок завершения строительства с учетом поисков подрядчика ― конец 2024 года. При необходимости будет проведено перепроектирование. Доводить стройку до ума хотят при федеральной финансовой поддержке.

У прежнего подрядчика ― ООО «ТехГазМонтаж» из Санкт-Петербурга ― удержат неотработанный аванс и штрафы. Также компанию внесут в список ненадежных застройщиков.

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