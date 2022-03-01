Сыктывкарский Архиепископ Питирим написал стихотворение в поддержку Президента России

Фото: из личного архива Питирима Волочкова

Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим сочинил стихотворение «Дан Президенту меч и щит». В это раз он выразил поддержку российскому президенту Владимиру Путину.

В стихотворении владыка восторгается работой Президента «С ним благодать по-русски жить», а также удивлён его силе, данной Богом, которую сравнил с богатырской, также сам Бог, по словам Питирима, вручил ему меч и щит.

Стихотворение опубликовано на его странице в соцсети «ВКонтакте». Предлагаем вам самим ознакомиться с его новым произведением.

ДАН ПРЕЗИДЕНТУ МЕЧ И ЩИТ

Мы с Президентом нашим вместе. С ним благодать по-русски жить. Быть со Христом в уме и чести, Россию предано любить. Бог дал ему Добрыни силу И богатырский щит и меч, За то, что любит он Россию, И знает, как её сберечь. Врагам позор перед Распятым, Бандеры грех их в Ад ведёт. Мы победили в сорок пятом, Вновь бить врагов настал черёд. Ведёт, как Моисей, нас Путин, Он в сердце Дух Христов хранит. Бог Крепкий в нём, Советник Чуден! Дан Президенту меч и щит.

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