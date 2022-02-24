В Богоявленском храме в Коми воссоздают крест на шпиле колокольни

Реставрационные работы идут полным ходом. Фото: сообщество «Богоявленский храм д. Ляли»

В деревне Ляли в Княжпогостском районе продолжаются работы по реставрации Богоявленского храма. Однако для восстановления святилища необходима финансовая помощь, об этом сообщили на официальной страничке храма, за судьбой которого следят более тысячи человек.

- Наши купольных дел мастера приступили к изготовлению шпиля колокольни храма. Необходимо ещё докупить металлические листы на купол. А металл сейчас очень дорогой. Просьба оказать посильную финансовою помощь, - обратились к неравнодушным в социальных сетях.

Шпиль колокольни. Фото: сообщество «Богоявленский храм д. Ляли»

Подписчикам сообщили, что уже была установлена нижняя часть шпиля колокольни (шар-юбка) на каркас купола. По закрытию сбора её покроют металлическими листами. Также администраторы группы написали, что если не получится вернуть оригинальный крест колокольни из Национального музея Коми, то придётся заказывать копию, что потребует дополнительного вложения. А вернуть крест до сих пор не удается. Храм из раза в раз получает отказ.

Реставрационные работы идут полным ходом. Фото: сообщество «Богоявленский храм д. Ляли»

Церковь в деревни Ляли почти 80 лет стояла в запустении и разрухе, ни раз горела, терпела удары молнии и ураганный ветер. Наикрасивейшее православное святилище превратилось в архитектурный призрак...Иерей Владимир (Левичев) став настоятелем храма в 2019 года, принял решение во что бы то ни стало восстановить святилище. Многие поддержали его идею, с удовольствием стали принимать участие в субботниках и помогать финансово.

Настоятель Богоявленского храма священник Владимир Левичев просит оказать посильную финансовую помощь. Номер карты: 4276 1609 0202 2236 (Сбербанк). С пометкой «Пожертвование на храм». Телефон: +7 908 715 05 15. Получатель - Владимир Валентинович Л.

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