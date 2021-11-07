В Коми Богоявленский храм в Лялях готовят к установке колокольни

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В деревне Ляли в Княжпогостском районе провели важный этап реставрации Богоявленского храма – крышу восстановили в прошлом сезоне, в этом – сделали луковичный и центральный купол, облагородили металлическими отливами на четверике храма, поставили окна на подкупольном барабане и на первом этаже. Ко всему прочему волонтёры установили ограду вокруг святилища. Об этом рассказал настоятель храма иерей Владимир (Левичев).

- Продолжение восстановительных работ возможно только в следующем сезоне. Если на то будет воля Божия, то в следующем сезоне начнём заниматься колокольней, - написал на странице Храма в соцсетях иерей Владимир.

На данный момент у Храма существует большой долг за выполненные работы, батюшка обращается к неравнодушным гражданам с просьбой оказать посильную финансовую помощь.

- У нас большие долги за материалы, за выполненные работы. Мы очень благодарны людям, которые отправляют пожертвования на восстановление храма, ведь поступает помощь даже из-за рубежа: из Польши, Германии, Норвегии. Но суммы небольшие, затраты не перекрывают, к большому сожалению, - поясняет иерей Владимир.

Люди помогают как могут: среди местных есть активисты, которые участвуют в субботниках, готовят обед для волонтёров. К восстановительным работам присоединились байкеры Коми, а также приезжает студент-медик из Египта.

Храм был построен в 1856 году. Это был год окончания Крымской войны, когда Россия в одиночку воевала с могучими европейскими державами. Несмотря на трудности существования церквей в советские годы, в храме сохранились старинные иконы. Одна из них сейчас находится на подворье Кылтовского монастыря, она в одно время мироточила.

Если вы желаете присоединиться к восстановлению Храма, то номер счёта для юридических лиц: № 40703810228000000540, Сбербанк.

Номер банковской карты 4276 1609 0202 2236 привязана к номеру телефона 89087150515. Получатель Владимир Валентинович Л. с пометкой: «Благотворительная помощь на храм».

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