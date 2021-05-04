Молебен, яйца и байкеры: сподвижники в Лялях отметили Пасху

Пасху байкеры встретили в праведных трудах
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
Больше десятка мотоциклов скопилось вчера, 3 мая возле Богоявленского храма села Ляли Княжпогостского района. Со стороны могло показаться, что байкеры столь необычным способом решили открыть очередной мотосезон. Но нет.
Люди в косухах, кожаных штанах и банданах съехались к святому месту, чтобы поучаствовать в субботнике. Организатор акции отец Владимир (Левичев) постарался подгадать, чтобы уборка прихрамовой территории выпала на погожий день. А тут ещё и Пасха!
Люди в косухах и кожаных штанах пришли на помощь священнику
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
- Отрадно было видеть такое количество желающих поучаствовать в субботнике Богоявленского храма. Приехали со всех сторон: из Сыктывкара, Емвы, подошли местные жители, - делится впечатлениями православный батюшка. - Неоценимую помощь оказали байкеры мотоклуба «Зыряне», а также все кто приехал на своем транспорте.
Миряне привеои в порядок второй этаж храма
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
Волонтёры убирали мусор со второго этажа Богоявленского храма, а также приводили в порядок окружающую территорию, сгребали прошлогоднюю траву возле обелиска павшим в годы Великой Отечественной войны, который расположен напротив храма.
Перед началом субботника в храме провели празднечный молебен
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
Перед началом работ священник отслужил Пасхальный молебен, освятил куличи и яйца. После трудов праведных все участники богоугодного мероприятия приступили в трапезе.
Фото предоставили Марина Пахолкова и Людмила Конакова.
Важно!
Прихожане и жители пос.Ляли во главе с настоятелем иереем Владимиром Левичевым просят о посильной финансовой помощи.
Номер счёта для юридических лиц- № 40703810228000000540, Сбербанк.
Номер банковской карты 4276 1609 0202 2236 привязана к номеру телефона 89087150515. Получатель Владимир Валентинович Л. с пометкой: «Благотворительная помощь на храм».