Молебен, яйца и байкеры: сподвижники в Лялях отметили Пасху

Пасху байкеры встретили в праведных трудах Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Больше десятка мотоциклов скопилось вчера, 3 мая возле Богоявленского храма села Ляли Княжпогостского района. Со стороны могло показаться, что байкеры столь необычным способом решили открыть очередной мотосезон. Но нет.

Люди в косухах, кожаных штанах и банданах съехались к святому месту, чтобы поучаствовать в субботнике. Организатор акции отец Владимир (Левичев) постарался подгадать, чтобы уборка прихрамовой территории выпала на погожий день. А тут ещё и Пасха!

Люди в косухах и кожаных штанах пришли на помощь священнику Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Отрадно было видеть такое количество желающих поучаствовать в субботнике Богоявленского храма. Приехали со всех сторон: из Сыктывкара, Емвы, подошли местные жители, - делится впечатлениями православный батюшка. - Неоценимую помощь оказали байкеры мотоклуба «Зыряне», а также все кто приехал на своем транспорте.

Миряне привеои в порядок второй этаж храма Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Волонтёры убирали мусор со второго этажа Богоявленского храма, а также приводили в порядок окружающую территорию, сгребали прошлогоднюю траву возле обелиска павшим в годы Великой Отечественной войны, который расположен напротив храма.

Перед началом субботника в храме провели празднечный молебен Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Перед началом работ священник отслужил Пасхальный молебен, освятил куличи и яйца. После трудов праведных все участники богоугодного мероприятия приступили в трапезе.

Фото предоставили Марина Пахолкова и Людмила Конакова.

Важно!

Прихожане и жители пос.Ляли во главе с настоятелем иереем Владимиром Левичевым просят о посильной финансовой помощи.

Номер счёта для юридических лиц- № 40703810228000000540, Сбербанк.

Номер банковской карты 4276 1609 0202 2236 привязана к номеру телефона 89087150515. Получатель Владимир Валентинович Л. с пометкой: «Благотворительная помощь на храм».