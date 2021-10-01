В Богоявленском храме в Коми начались кровельные работы

В храме в Лялях начался новый этап реставрационных работ.

В деревне Ляли в Княжпогостском районе по пути из Сыктывкара в Ухту начался новый этап реставрации Богоявленского храма – кровельные работы. О том, как восстанавливается святое место «Комсомолке» рассказал иерей Владимир (Левичев), который является настоятелем храма с 2019 года.

Это место знают многие: у древней деревни Ляли прямо с трассы открывается шикарный вид на реку Вымь и Богоявленский храм. Почти 80 лет он стоял в запустении и разрухе, ни раз горел, терпел удары молнии и ураганный ветер. Наикрасивейшее православное святилище превратилось в архитектурный призрак...

Богоявленский храм - визитная карточка Княжпогостского района.

Но, как говорят, на всё воля Божья. Не раз предпринимались попытки остановить разрушение храма, но только прошлом году удалось взяться за это непростое дело всерьёз. В этом году восстановительные работы продолжились в начале мая, и будут продолжаться до зимы. Ещё летом в июне случилось знаковое для всего православного люда событие: на храм водрузили купол и крест! В конце лета вокруг храма была установлена ограда. Сегодня работы не прекращаются.

Реставрация будет продолжаться даже зимой.

– Специалисты-жестящики сделали металлические отливы на четверике храма и сейчас покрывают шашечной металлической кровлей центральный купол, – рассказал «КП-Коми» отец Владимир. – Уже изготовлены и на этой неделе должны быть установлены окна на первом этаже и на подкупольном барабане. Таким образом будет в значительной мере будет предотвращено попадание осадков, которые в последние десятилетия разрушали храм.

Ещё предстоит сделать очень многое, чтобы вернуть храму былую красоту. Он был построен в 1856 году. Это был год окончания Крымской войны, когда Россия в одиночку воевала с могучими европейскими державами. И в это трудное время сельский люд, уповая на Бога, смог построить величественный храм.

Всё лето здесь трудились добровольцы.

– Поэтому Богоявленский храм поистине можно рассматривать как храм воинской славы, – уверен отец Владимир.

О том, что храм в Лялях восстанавливается руками и помыслами добрых людей, знают уже не только в Республике Коми, но и за рубежом. Помогать приезжают самые разные люди – по зову души и велению сердца. И трудятся, не гнушаясь любой работой.

На восстановительные работы приезжают даже иностранцы.

Вы тоже можете возродить святое место

Следующий трудовой десант планируется 16-го октября. Настоятель Богоявленского храма священник Владимир Левичев просит оказать посильную финансовую помощь. Номер карты: 4276 1609 0202 2236 (Сбербанк). С пометкой «Пожертвование на храм». Телефон: +7 908 715 05 15. Получатель - Владимир Валентинович Л.

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