На Богоявленский храм в деревне Ляли в Коми водрузили золотую маковку с крестом

Фото: группа в вк "Богоявленский храм в деревне Ляли".

Над Богоявленским храмом в деревне Ляли Княжпогостского района сегодня, 5 июня, установили золотую маковку с крестом. Это событие очень значимо для многих людей, в соцсетях массово радуются подписчики. На просторах Интернета православные разместили красивые фото доброго рабочего дня. "Комсомолка" делится фоторепортажем.

- На очереди - купол со шпилем и крестом! - на своей страничке в вк пишет известный в Коми писатель и журналист Григорий Спичак.

Григорий Спичак. Фото: личный архив.

По его словам, потрудиться приехали порядка 60 человек, волонтеры собрались из Сыктывкара, Емвы, Серегово.

Православные волонтеры. Фото: Григорий Спичак.

Процесс благого дела освящал процесс архиепископ Зырянский и Воркутинский Питирим.

Архиепископ Питирим освящал благое дело. Фото: Григорий Спичак.

Архиепископ Питирим освящал благое дело. Фото: Григорий Спичак.

Было очень жарко, все устали, но остались крайне довольны.

Жарко. Но работа кипит. Фото: личный архив Григория Спичака.

- Наошкуривали бревен, наприбирались, накопались, наездились, нарадовались, - перечисляет журналист. А также намолились, наговорились вволю и чаю напились.

Работы еще очень много. Фото: Григорий Спичак.

- Сегодня знаменательный день, на церковь в деревне Ляли водрузили купол и крест. С 10 часов утра субботничали! - делится эмоциями Татьяна Каракчиева.

Храм построен в 1856 году, имеет два этажа и три престола. Был закрыт в 1929 году. Когда Ляли было большим селом, располагавшимся на обоих берегах реки Вымь, стояли ещё две часовни, которые ныне утрачены.

Красивая маковка. Фото: Татьяна Каракчиева.

У местных жителей есть немало легенд. Согласно одной из них, в часовне рядом с храмом в июле 1939 года якобы ночевал будущий маршал Великой Победы Константин Рокоссовский. Он был незаконно репрессирован и шёл с этапом в Княжпогост. Также люди рассказывают, что до войны в тех местах ходил один юродивый, говоривший, что в Серёгово храм разрушат, а в Лялях храм достоит до Второго Пришествия. Сейчас в Серёгово действительно храма нет, а в Лялях понемногу, но восстанавливается. В 2020 году на пожертвованные средства удалось отремонтировать большую часть провалившейся кровли. Тем не менее, работы ещё много.

Прихожане и жители деревни Ляли во главе с настоятелем иереем Владимиром Левичевым просят о посильной финансовой помощи. Номер счёта для юридических лиц: №40703810228000000540, Сбербанк. Номер банковской карты 4276 1609 0202 2236 привязан к номеру телефона 89087150515 (Владимир Валентинович Л.). Отправлять с пометкой: "Благотворительная помощь на храм". Хранит вас Бог!

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