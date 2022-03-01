Андрей Малахов хочет отдать сына музыканту из Коми на перевоспитание

Фото: личный архив героя публикации

Житель Пезмега, молодой гармонист Владимир Трошев, стал героем телепередачи Андрея Малахова «Привет, Андрей». Программа телеканала «Россия 1» была посвящена любимым русским песням. Вечер нашего Володи задушевно прошёл в компании певицы, народной артистки России Людмилы Николаевой.

«Даёт поддержку»

– Этот скромный парень, который сидит у нас за столом, ему 21 год, зовут его Владимир Трошев. Он приехал к нам из Республики Коми, его мечта – познакомиться с группой Садко, – ведущий Малахов познакомил гостей эфира с нашим земляком. Коллектив «Садко» сразу же принялся исполнять совместно с Владимиром его любимую песню «Сяду на пригорке», публика была в восторге и все с удовольствием принялись подпевать. Особенно собравшимся понравился танцевальный талант Вовы.

Фото: личный архив героя публикации

– У нас, говорят, люди замерзшие, мол, север всё-таки. На самом деле у нас все очень активные: мы идём по улице с другом, разговариваем и не слышим ничего – мороз стоит -50 градусов, холодно, слова замерзают. Потом весной когда ходим, везде слова летают, – объяснял Владимир, чем и рассмешил зал.

Съёмочная группа телеканала побывала в родном селе парня, в Пемзеге. Они провели съёмки с близкими Владимира, познакомились с его мамой Ольгой Трошевой, которая по сей день работает в местном совхозе, торгует молоком. Уже с утра её на работе встречают местные со своими бидонами – ждут утренний удой.

Фото: личный архив героя публикации

– Своих детей я приучаю к работе. Сама я очень хотела быть на сцене – но всё это перенеслось в Вову. Я осталась одна, когда сыну исполнился всего год. Надо было всё время работать, поэтому я трудилась дояркой, в итоге сорвала себе спину, была полгода неходячая. Вова быстро повзрослел, он научился обслуживать меня – стирал бельё, варил еду. Он был приучен к жизни, когда ему ещё не исполнилось и трёх лет, – делится сокровенным мама парня. Она гордится сыном и поражается, как Владимир вырос таким добрым мальчиком: «Не было бы его, наверно, не было бы уже и меня в живых. Мне всегда он даёт поддержку, вселяет надежду, что мы с ним мы обязательно достигнем того, чего хотим».

Фото: личный архив героя публикации

Стыдно было просить

Из Республики Коми Владимир уезжать не планирует, о чём и поведал на передаче.

– Когда-то была идея уехать в Москву. Но я понял, недаром я в Коми родился, значит, я должен тут что-то сделать, поменять, оставить свой след. Любовь к песне в деревне закладывается. Поэтому эту «Калину», которую мама пела каждый вечер, пою и я сейчас, – рассказал Андрею Малахову наш земляк.

Фото: личный архив героя публикации

Владимир вспомнил и моменты своего детства.

– Помню, что раньше был хороший совхоз, большой. Одна женщина уже еле работала дояркой, тянула до пенсии. Она нам предлагала: подоишь корову, я тебе заплачу за каждую – 10 рублей. И вот я маленький в 3-4 года тащу этот ушат, поставлю, подою, свои 10 рублей получу в итоге. Стыдно было у мамы на личные расходы просить, – Владимир растрогал публику так, что сам Малахов захотел отправить своего ребёнку ему на воспитание. Другие гости тоже прониклись идеей отдать своих деточек к нашему земляку.

Коми – мой дом

Вместе с Владимиром выступить на федеральной программе приехал и ансамбль «Исерга». Напомним, молодой парень является художественным руководителем данного коллектива. Российский актёр театра и кино Евгений Ткачук отметил, что сегодня, глядя на Вову, он в очередной раз убедился, что чудо на Земле есть. Также он пригласил нашего земляка в Санкт-Петербург: «Будем ставить спектакли», заявил Ткачук.

Фото: личный архив героя публикации

Владимир Трошев в беседе с «Комсомолкой» рассказал, что попал на федеральный канал благодаря своему другу, известному в Коми этноблогеру Генриху Немчинову.

– Генрих на мой день рождения выложил в соцсетях видео с заголовком «Заразил молодостью», что я такой 20-летний парень работаю с возрастным коллективом. Вот редакции и понравилось. Они позвонили, я рассказал про свое детство, как я учился в колледже, они заинтересовались. Съёмки должны были состояться уже четыре месяца назад, но по ряду причин мы смогли выехать все вместе только сейчас, – сообщил герой эфира.

Владимир совсем не ожидал, что станет участником «Привет, Андрей». Поверил не сразу, у парня был шок, потому что представитель телеканала даже не мог показать ни одной фотографии с Малаховым. Конечно, Володя подумал, что это разводка.

– В итоге к нам домой приехали репортер и оператор, поснимали. Их до слёз тронула наша история. У нас и правда в селе все люди очень душевные. Мы снимали целый день, естественно, в эфире показали лишь маленькую часть отснятого, – заверил собеседник. – Я не гонюсь за популярностью, я лишь делаю работу, которая мне важна. Мы с друзьями и дальше будем работать в этом направлении – развивать культуру сел и деревень Коми, рассказывать всем о нашей любимой Родине.

Кстати, если вы хотите познакомиться с творчеством Владимира, то у вас есть замечательная возможность. Творческий вечер молодого артиста пройдёт 12 марта в 18:00 в концертном зале «Сыктывкар». Успейте приобрести билеты!

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