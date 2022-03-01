Чемпионат мира по бенди 2022 года перенесли из Сыктывкара

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FIB — Международная федерация хоккея с мячом — приняла важное решение. В России откладывается проведение чемпионата мира по хоккею с мячом 2022 года. Такие рекомендации ранее дали международные спортивные организации.

Официальная информация о переносе чемпионата из Сыктывкара появилась сегодня, 1 марта. Как сообщила Федерация международного бенди, исполнительный комитет FIB принял решение, касающееся проведения чемпионата мира среди мужчин в столице Коми и чемпионата мира среди юношей до 17 лет в Кемерове.

Уточняется, что Россия не будет принимать участие в чемпионате мира в Швеции.

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