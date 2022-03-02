Как пройдет Масленица-2022 в Сыктывкаре

Фото: архив КП.

Проведение всенародных любимых праздников традиционно пляшет от текущей ситуацией с коронавирусом. Вот и в этом году в традиционное празднование Масленицы внесены изменения. Что будет, как погуляем, расскажет Комсомолка.

Увы, в этом году гуляния пройдут без «Столба», сжигания чучела Масленицы и аттракционов, сообщает БНК со ссылкой на мэрию столицы Коми. Из развлечений остались лишь ярмарка у Стефановской площади и конкурс чучел Масленицы, который пройдет 6 марта.

Как сообщают организаторы, «девушки» будут оцениваться строго: соответствие народным традициям, красочность и эстетичность, использование нетрадиционных техник изготовления, использование элементов коми нацколорита, использование экоматериалов. Победители своеобразного «конкурса красоты» выиграют денежные сертификаты.

В Эжвинском районе Сыктывкаре тоже будет организована лишь ярмарка, которая развернется на Слободской площади.

В Эжве также будет только ярмарка. Она развернется на Слободской площади, пишет администрация района.

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