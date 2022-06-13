«Начихайте на чужое мнение!»: российский певец Стас Костюшкин дал любопытный совет сыктывкарской молодёжи

Стас Костюшкин собрал армию поклонников. И просто взорвал Стефановскую площадь.

11-12 июня Сыктывкар отметил два праздника – День города и День России. Финалом всех мероприятий стало выступление российской поп-звезды Стаса Костюшкина. На концерте побывала «Комсомолка».

Сыктывкарцы начали собираться на Стефановской площади за два часа до выступления артиста. В это время на сцене блистали столичные танцоры и певцы, а также приглашенные гости. Горожане активно подпевали популярные эстрадные песни и с нетерпением ждали хедлайнера.

Сыктывкарцы очень довольны.

За час до выхода Стаса Костюшкина на сцену ворвалась ухтинская танцевальная группа United Bid. Выступления молодежи проходили в два захода, каждый из которых длился до 20 минут без остановки.

Ухтинцы United Bit бесподобны. Впрочем, как всегда.

Ухтинцы United Bit.

В промежутке между танцевальными блоками United Bid ведущие вечера проводили розыгрыш, артисты Академического театра драмы им. В.А. Савина исполнили проницательную песню «Сансара» у Басты. Тем временем зрители включили фонарики на телефонах и, хотя на улице было ещё светло, но смотрелось это весьма атмосферно.

Наконец-то Сыктывкар объединился.

И вот настало время выхода хедлайнера. Но перед этим на сцену ведущие позвали организаторов вечера – мэра города Наталью Хозяинову и партнёров. Руководитель администрации поздравила горожан с праздниками, пожелала всем крепкого здоровья: «Пусть всегда у сыктывкарцев будет праздничное и солнечное настроение».

Поклонницы ухтинских ребят были в восторге.

После официальных лиц на сцене появился Стас Костюшкин, и зрители встретили его единодушным воплем. Костюшкин исполнил хиты дуэта «Чай вдвоём»: «День рождения», «Ласковая моя» и «Желанная», а зритель тем временем дружно подпевал, чему артист был удивлён и сказал, что «Сыктывкар – лучший город, который так громко поёт».

Певец раскочегарил сыктывкарскую публику.

Также звучали песни и его соло-проекта A-Dessa: «Fire, нет Wi Fi» и «Женщина, я не танцую». Также все зрители зажигали под такие песни, как «Караочен», «На стиле 90-х», «Всё ровно» и другие.

Стас Костюшкин не меняется. В прекрасной форме.

На сцене Костюшкин находился вместе с танцорами и живым сопровождением: барабанщиком и гитаристом. Концерт прошёл на достойном уровне и был виден интерес со стороны сыктывкарцев – на площади собралось очень много людей.

Костюшкин выступил на Стефановской площади.

В завершении певец поблагодарил зрителей за тёплый приём и поделился с корреспондентом «Комсомолки», попросившим дружеский совет для сыктывкарской молодёжи, своими мыслями и напутствиями:

– Дело в том, что на нашем пути становления всегда есть одна и так же проблема – это чужое мнение. Я прямо рекомендую всем начихать на чужое мнение и делать то, что хочется. Самое главное – идти вперёд и вообще ни на что не обращать внимание. Опыт по «Чай вдвоём»: мы 5 лет не могли найти свой звук, своего зрителя, просто потому что кому-то что-то не нравилось, а мы почему-то решили всех слушать. И это самое пагубное. Поэтому, молодёжь, выберите свою цель и идите к ней вперёд, не замечая никого. По молодости – очень рабочая схема.

День России в Сыктывкаре.

Кстати

На концерте ко Дню России и Дню города была замечена уже всем известная диско-бабушка, энергично танцующая под все хиты Стаса Костюшкина. Ее энергии и позитиву можно только позавидовать. Вот бы каждому так «отжигать» в солидном возрасте!

Наша диско-бабушка засветилась.

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