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Общество13 июня 2022 16:50

«Начихайте на чужое мнение!»: российский певец Стас Костюшкин дал любопытный совет сыктывкарской молодёжи

В Коми российский певец Стас Костюшкин собрал целую площадь поклонников
Анна МАХОТИНА. Фото и видео автора.
Стас Костюшкин собрал армию поклонников. И просто взорвал Стефановскую площадь.

Стас Костюшкин собрал армию поклонников. И просто взорвал Стефановскую площадь.

11-12 июня Сыктывкар отметил два праздника – День города и День России. Финалом всех мероприятий стало выступление российской поп-звезды Стаса Костюшкина. На концерте побывала «Комсомолка».

Сыктывкарцы начали собираться на Стефановской площади за два часа до выступления артиста. В это время на сцене блистали столичные танцоры и певцы, а также приглашенные гости. Горожане активно подпевали популярные эстрадные песни и с нетерпением ждали хедлайнера.

Сыктывкарцы очень довольны.

Сыктывкарцы очень довольны.

За час до выхода Стаса Костюшкина на сцену ворвалась ухтинская танцевальная группа United Bid. Выступления молодежи проходили в два захода, каждый из которых длился до 20 минут без остановки.

Ухтинцы United Bit бесподобны. Впрочем, как всегда.

Ухтинцы United Bit бесподобны. Впрочем, как всегда.

Ухтинцы United Bit.

Ухтинцы United Bit.

В промежутке между танцевальными блоками United Bid ведущие вечера проводили розыгрыш, артисты Академического театра драмы им. В.А. Савина исполнили проницательную песню «Сансара» у Басты. Тем временем зрители включили фонарики на телефонах и, хотя на улице было ещё светло, но смотрелось это весьма атмосферно.

Наконец-то Сыктывкар объединился.

Наконец-то Сыктывкар объединился.

И вот настало время выхода хедлайнера. Но перед этим на сцену ведущие позвали организаторов вечера – мэра города Наталью Хозяинову и партнёров. Руководитель администрации поздравила горожан с праздниками, пожелала всем крепкого здоровья: «Пусть всегда у сыктывкарцев будет праздничное и солнечное настроение».

Поклонницы ухтинских ребят были в восторге.

Поклонницы ухтинских ребят были в восторге.

После официальных лиц на сцене появился Стас Костюшкин, и зрители встретили его единодушным воплем. Костюшкин исполнил хиты дуэта «Чай вдвоём»: «День рождения», «Ласковая моя» и «Желанная», а зритель тем временем дружно подпевал, чему артист был удивлён и сказал, что «Сыктывкар – лучший город, который так громко поёт».

Певец раскочегарил сыктывкарскую публику.

Певец раскочегарил сыктывкарскую публику.

Также звучали песни и его соло-проекта A-Dessa: «Fire, нет Wi Fi» и «Женщина, я не танцую». Также все зрители зажигали под такие песни, как «Караочен», «На стиле 90-х», «Всё ровно» и другие.

Стас Костюшкин не меняется. В прекрасной форме.

Стас Костюшкин не меняется. В прекрасной форме.

На сцене Костюшкин находился вместе с танцорами и живым сопровождением: барабанщиком и гитаристом. Концерт прошёл на достойном уровне и был виден интерес со стороны сыктывкарцев – на площади собралось очень много людей.

Костюшкин выступил на Стефановской площади.

Костюшкин выступил на Стефановской площади.

В завершении певец поблагодарил зрителей за тёплый приём и поделился с корреспондентом «Комсомолки», попросившим дружеский совет для сыктывкарской молодёжи, своими мыслями и напутствиями:

– Дело в том, что на нашем пути становления всегда есть одна и так же проблема – это чужое мнение. Я прямо рекомендую всем начихать на чужое мнение и делать то, что хочется. Самое главное – идти вперёд и вообще ни на что не обращать внимание. Опыт по «Чай вдвоём»: мы 5 лет не могли найти свой звук, своего зрителя, просто потому что кому-то что-то не нравилось, а мы почему-то решили всех слушать. И это самое пагубное. Поэтому, молодёжь, выберите свою цель и идите к ней вперёд, не замечая никого. По молодости – очень рабочая схема.

День России в Сыктывкаре.

День России в Сыктывкаре.

Кстати

На концерте ко Дню России и Дню города была замечена уже всем известная диско-бабушка, энергично танцующая под все хиты Стаса Костюшкина. Ее энергии и позитиву можно только позавидовать. Вот бы каждому так «отжигать» в солидном возрасте!

Наша диско-бабушка засветилась.

Наша диско-бабушка засветилась.

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