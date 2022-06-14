«Семейная ПАРКовка»: фестиваль позволил жителям столицы Коми окунуться в мир игр и творчества

Кировский парк стал местом притяжения сыктывкарцев.

12 июня с полудня в центре города Сыктывкар на Стефановской площади и в парке им. С.М. Кирова развернули ряд площадок. Одной из самых массовых стал фестиваль семейного отдыха «Семейная ПАРКовка» в парке.

Спустившись от площади к парку, первым нам на пути встречается интерактивная площадка «Читающий Сыктывкар». Здесь для горожан был организован буккросинг, викторина, где угадывали достопримечательности города и ближе знакомились с историей Сыктывкара, также была возможность сыграть в карточное домино – требовалось лишь соединить первую часть русско-коми пословицы со второй.

На городском фестивале «ВорсКар» («ИграйГород») родители с детьми выполняли несколько испытаний, в которых проверяли свою ловкость, меткость и скорость. Глядя со стороны, родители были счастливы забавляться со своими детьми. На этой площадке было больше всего улыбок, смеха и единения, потому что без помощи и поддержки близкого мало что бы удалось выполнить.

На площадке «Центр притяжения» звучали зажигательные и энергичные песни, поэтому ведущие часто просили зрителей «включить» радость и танцевать вместе с ними.

В мир творчества можно было окунуться и на другой площадке, где семьи с детьми делали памятные закладки и раскрашивали картины. Занятие находил каждый!

Кроме этого в Парке им. С.М. Кирова каждый мог принять участие или посмотреть Фестиваль уличных культур, где спортсмены города провели ряд мастер-классов, а скейтбордисты успели посоревноваться.

Не обошёлся фестиваль и без национальных игр. От Центра коми культуры города Сыктывкара была организована площадка «Ворсыштам» («Поиграем»). Здесь горожане пробовали себя в игре «Шег», знакомились через викторину с коми промысловым календарём, пробовали сыграть на национальных музыкальных инструментах: чипсане, пӧляне, сяргане, шур-шаре. Интересно и познавательно!

Погода дала возможность вдоволь насладиться городскими площадками и насыщенно отпраздновать День России и День любимого города Сыктывкара вместе с семьёй.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы непобедимы!»: в Сыктывкаре маршрут велоакции ко Дню России занял 2,2 км и восемь минут (подробности)