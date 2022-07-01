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Общество1 июля 2022 4:15

В первый день июля в Коми нагрянут заморозки до -1°С

Синоптики рассказали о прогнозе погоды в республике на 1 июля
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Синоптики ЦГМС сообщили прогноз погоды на 1 июля. По предоставленной информации, в республике ожидаются заморозки с минусовой температурой.

Метеорологи сообщили, что будет облачно с прояснениями, местами ожидается небольшой дождь и ветер от 5 до 10 м/с. Температура ночью была +1...+6, в отдельных южных районах заморозки до -1, днем +17...+22°С.

В Сыктывкаре пообещали переменную облачность и северный ветер от 5 до 10 м/с. Температура днем +19...+21°С.

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