Сын Коми края и своего народа: Владимир Тимин всегда был окружён любовью и уважением родных и друзей

Владимир Тимин. Любимый коми писатель. Фото: Екатерина САВЕНКО

Когда мне было 14, я оказалась на съёмках телепередачи, героем которой был… писатель! Улыбчивый обаятельный остроумный мужчина с посеребренными висками декламировал свои стихи, моментально запавшие в юное сердце. Народный поэт Коми – Игэ Васьэ Володь. Владимир Тимин. Отзывчивый, неунывающий и харизматичный Человек с широкой душой и добрым сердцем. За его плечами – большая и интересная творческая биография, а самое главное – признание и любовь поклонников его таланта.

Военное детство

Владимир Тимин родился 2 июля 1937 года в многодетной семье. Отец Володи трудился председателем райисполкома, мать занималась домашним хозяйством. Детство пришлось на суровое военное время. Мальчик жил в деревне Гарья Сыктывдинского района у бабушки, показавшей ребёнку непростой деревенский быт, который потом много раз появлялся в его произведениях. Бабушка научила Володю бережливости и скромности.

Владимир Тимин окончил военно-авиационную школу механиков, службу проходил в ракетных частях. Фото: личный архив.

У мальчика из игрушек был только один деревянный грузовик, которого ему подарил сосед. Сосед погиб на войне, после этого машина стала ещё дороже парнишке. А однажды отец прислал в подарок детскую книжку с картинками. Володя очень гордился ею перед друзьями, но когда понял, что больше ни у кого в деревне такой нет и не было, вырвал все странички из книги и раздал своим друзьям. «До сих пор помню их радостные глаза», – вспоминал поэт.

Дом в деревне Гарье, где вырос писатель Владимир Тимин. Фото: личный архив.

Лето в деревне – всегда босоногое, а от папы мальчику достались и настоящие ботинки. Володя для приличия надевал обновки, если надо было ехать в соседнее село с бабушкой. Но как только они доходили до безлюдного места, бабушка тихо говорила: «Всё, снимай ботинки, а то исхудятся».

У Владимира Васильевича всегда было много-много друзей. Фото: Сыктывдинская ЦБС.

«От урны – до поэта»

В 1954 году Владимир окончил 8 классов в Выльгорте. Давний друг Тимина – поэт и историк Вениамин Полещиков, вспоминает: «Уже в школьные годы в нём начал просыпаться писатель: его сочинения учительница русского языка и литературы каждый раз зачитывала всем ученикам». Кстати, первое стихотворение будущего писателя было про старую лошадь, которая просто шла по дороге, прижимаясь к обочине.

Поэтическая эстафета 2007-го года. Фото из архива Елены Козловой.

Во время учёбы в Печорском речном техникуме публиковался в местной газете «Ленинец», выпускал стенгазету «Спрут».

Он всегда писал. Фото: личный архив.

– Ещё тогда я увлёкся романами Ремарка, Хемингуэя, Джеймса Олдриджа. Нравилась и манера их письма, – рассказывал в интервью журналу «Арт» Владимир Васильевич. – Из отечественной литературы с охотой читал Гоголя, Горького. Даже конспектировал. Со временем проза стала для меня равноправной с поэзией жанром.

Владимира Васильевича всегда отличало превосходное чувство юмора. Фото: Екатерина САВЕНКО

Окончив техникум, Владимир три года служил в армии. После демобилизации поступил в КГПИ на филфак. Молодой поэт прекрасно помнит своих первых учителей на поприще литературы. Однажды он робко пришёл в редакцию журнала «Войвыв кодзув» со стопкой стихотворений. Его встретили – о, настоящие корифеи коми литературы! – Альберт Ванеев и Иван Вавилин. Матёрые писатели, не церемонясь, по диагонали просматривали творчество Тимина и на его глазах выбрасывали «драгоценные» листки в урну! «У меня же ничего не останется!»: воскликнул Володя. На что был ответ: «Вот эти два – ничего, пойдут».

Благословение на будущий полёт фантазий расстроенный поэт всё же получил. И когда спустя много лет Ванеев подарил ему свою книгу с надписью «С уважением и признательностью», это стало одним из самых больших достижений Тимина, демонстрирующим, как он шутил, его рост – «от урны до поэта».

Выставка, посвященная творчеству Тимина, в Сыктывдинской библиотеке. Фото: Сыктывдинская ЦБС.

Женился из-за магнитофона

Во время учёбы Тимин работал в Коми филиале Академии наук СССР, выезжал в экспедиции по фольклору. Ежегодные поездки в отдалённые районы республики стали хорошей школой для будущего поэта. Красота и безграничные просторы родного края, великолепие природы, полнота жизни жителей Коми края поразили поэта. На долгие годы в его поэтическом сердце сохранилась духовная связь с родной землёй – воспоминания о добрых людях коми деревень и сёл.

Владимир Васильевич очень любил детей и никогда не отказывался от общения с ними. Фото: НДБ РК им. С.Я. Маршака.

В Кожве Владимир должен был записать на магнитофон для расшифровки очень интересного деда. И вот стоит Тимин в очереди за армянским вином – в советские времена его продавали из бочек как квас. Вдруг слышит родной голос за спиной: «Привет, президент!» Ба, Ваня Терентьев! Однокурсник из училища, называвший так Тимина, потому что последний был старостой четыре года.

Человек-душа. Фото: Сыктывдинская ЦБС.

Оказалось, что Иван в этот день отмечал новоселье, вот он и пригласил старого друга. Тимин согласия не дал – всё-таки дед ждал. Придя к респонденту, Тимин включил магнитофон – а он не работает! Пришлось идти на вечеринку. А там она – Тамара… Видная, красивая, в Ленинграде училась.

– В Сыктывкаре понял, что свет мне без Тамары не мил. Я всё бросил, учёную работу, все перспективы и уехал к ней на Печору. Женился, устроился простым электрослесарем. Стали жить, – ставит точку Владимир Васильевич. Кстати, чета Тиминых прожила вместе больше 50 лет, подарив миру трёх прекрасных дочерей – Вику, Ларису и Анету.

Владимир и Тамара. Фото: личный архив.

Воплотил в Слово

За свою жизнь Владимир Тимин работал во многих местах, но самой значимой в жизни поэта стала литературная деятельность. Его поэтические произведения переведены на русский, украинский, эстонский, венгерский и другие языки. Песни на стихи Тимина стали популярными в народе. Он – автор сценариев, по которым поставлены фильмы коми телевидением. Владимир Васильевич прожил долгую жизнь, окружённую любовью родных и друзей, уважением коллег. Его не стало 25 ноября 2015 года.

Добрый, умный, душевный Владимир Тимин. Фото: Екатерина САВЕНКО

В своих произведениях он показал память столетий, глубокую старину, коми деревеньку, неброскую красоту севера, синь небес, до которых можно дотянуться рукой. Родившись на земле Поэтом, он всё увиденное, услышанное и пережитое воплотил в Слово и через него возвысил наш суровый, забытый Богом и временем Коми край, край наших предков.

Воспоминания учеников

С именем Владимира Васильевича напрямую связана история телевидения и радио Республики Коми. В 1970 году пришёл на телевидение, оставив должность директора Зеленецкой школы. Телевизионных передач – сначала старшим, а затем главным редактором – было подготовлено много: еженедельные обзоры международных событий на коми языке «Мир миян гОгОр» (Мир вокруг нас), передачи-тележурналы «Коми му», «Литературные встречи», «Десять минут поэзии», репортажи с мест событий, беседы с именитыми писателями, среди которых – Василий Лыткин, Иван Вавилин, Николай Попов, Николай Дьяконов, Василий Леканов.

Ольга Савенко.

– А сколько было интервью – сказать невозможно! А фильмы «В гостях у зауральских коми», «О жизни кольских коми», «Там за морем белым», «Сказительница Шуктомова» составляют «золотой фонд» коми телевидения, – рассказывает тележурналист ГТКР «Коми гор» Ольга Савенко. – «Телевидение для меня было школой жизни, и это были мои лучшие годы», говорил он. Владимир Васильевич для телевидения, для нас всегда был Учителем жизни и творчества с большой буквы. Мы учились у него любить родную землю, родной язык, ценить и понимать жизнь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Философ с душой ребенка: коми ученого Каллистрата Жакова священники признали еретиком, зато студенты поддерживали сотнями

К 155-летию выдающегося сына Коми края (подробности)