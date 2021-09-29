Философ с душой ребенка: коми ученого Каллистрата Жакова священники признали еретиком, зато студенты поддерживали сотнями

Профессор Каллистрат Жаков.

В 2021 году исполняется 155 лет со дня рождения одного из самых известных коми учёных конца XIX – начала XX века Каллистрата Жакова. Его сравнивали с Михаилом Ломоносовым и Леонардо да Винчи, потому что одной из главных черт этого одарённого человека была тяга к знанию. О выдающемся сыне Земли Коми расскажем в этом номере «КП-Авиа».

Хороший воин

Каллистрат Жаков родился 30 (18) сентября 1866 года в селе Давпон, недалеко от Усть-Сысольска Вологодской губернии. Его отец был столяром-краснодеревщиком. Каллистрат с детства путешествовал с отцом по Коми краю — по Вычегде и Сысоле, Вишере и Пожегу, Ижме и Выми. Находясь среди северной природы, мальчик научился чувствовать её красоту и величие: «Помню, как стояли мы на берегу и смотрели на ломку и течение льдов. Они бурлили, трещали, боролись и в общей свалке неслись вниз по реке. Мне казалось, что льдины – коровы, и они бодаются в реке и с мычанием несутся по хребту тёмной реки».

Каллистрат Жаков был в семье последним, одиннадцатым ребёнком. Имя, данное ему при крещении, в переводе с греческого значит «хороший воин». Своё предназначение, сокрытое в имени, он видел в служении людям.

Жакова помнят. Фото: Республика.

Тяга к знанию, стремление быть первым проявились в энергичном мальчике с ранних лет. Отец, знавший русскую грамоту, учил сына читать по-русски, брат Арсений – основам арифметики. Чтобы быть наравне с товарищами, Каллистрат поступил в сельскую школу, здесь он получил недостающие знания и, казалось бы, «мог бы жить, как все живут на севере великом», если бы не случай, взволновавший его душу.

11-летнему мальчику случайно попала в руки книжка, из которой он узнал, что от Земли до Солнца более 100 миллионов вёрст. Это поразило его: «Я ударил себя по лбу от удивления и сказал: Неужели так далеко от Солнца, а кажется, так близко! Я задумался, думал день, думал ночь. Забыл работу, рубанок; стамеска и долото выпали из моих рук». Вся его жизнь с этого дня стала путём к знанию.

В музеях ученому посвящаются экспозиции.

Кулачный мастер

Покинув родительский дом, Каллистрат Жаков два года провёл Усть-Сысольском уездном училище, затем обучался в Тотемской учительской семинарии. На вступительном экзамене преподаватель предложил ему решить задачу: «Отец сказал сыну, что за каждую задачу, решённую верно, он заплатит три копейки, а за каждую нерешённую взыщет пять копеек. Задач было 40. В конце отец не дал сыну ни копейки. Сколько было задач решённых, сколько нерешённых?» Учитель вышел, запер класс и не выпускал экзаменуемого, пока тот не справился с задачей и не назвал правильный ответ — сын решил 25 задач. Обратив на себя внимание уже при поступлении, Жаков был сразу зачислен в первый, а не подготовительный класс.

Поначалу новоявленному ученику пришлось нелегко – сказывался недостаток общей образовательной подготовки. Волнуясь, Жаков в своей речи перемежал русские и коми слова, не всегда можно было понять с первого раза, что он имеет ввиду. Тем не менее вскоре он превзошёл товарищей по классу и завоевал признание не только своими успехами в учёбе, но и как отважный участник кулачных боёв: по городу ходили легенды о его подвигах.

Еретик

После окончания семинарии Жаков подался на железоделательный завод в Вятскую губернию, куда был принят чернорабочим. А после остановил свой выбор на Вологодском реальном училище — засел за учебники алгебры, геометрии и немецкого языка, проводя за ними по 10 часов в сутки.

В музеях ученому посвящаются экспозиции.

Учился Жаков с упоением. Огонь стремления к знаниям, пылавший в душе парня, передавался окружающим – все, кто соприкасался с ним, заражались любовью к науке. Но в последнем классе училища сознание бессилия в решении вопроса о смысле жизни толкнуло Жакова к покушению на самоубийство… Им овладела новая идея – стать священником.

Жаков приехал в Вологду, где получил благословение владыки Иллариона и стал послушником подгородней Заоникиевской пустыни, где его приняли с распростёртыми объятиями. Молодому человеку поручили преподавать арифметику в монастырской школе, но неумеренный энтузиазм ревнителя науки привёл к конфликту с братией. Новый преподаватель начал излагать ученикам гелиоцентрическую систему и эволюционную теорию Дарвина. Говоря о Солнце и Луне, коснувшись происхождения человека, Жаков между прочим сказал: «Дети мои, есть учёные, которые говорят, что ни Адама не было, ни Евы и что люди произошли от обезьян». Преподаватель был признан еретиком, ему пришлось спешно покинуть обитель.

«Люблю я солнце мира и для успокоения пишу я сказки...»

Храня в сердце тёплое чувство к своему народу, в совершенстве владея родным языком, Каллистрат Жаков во время многочисленных поездок по Северу собирал сказки и легенды, стараясь записывать их максимально точно. Философские сказки Жакова публиковались в научных газетах и журналах Архангельска, Вятки, Вологды, Перми и Петербурга. Жаков писал, что воспевает в них то, чего лишился сам, – жизнь лесов и гор, прозрачных рек, рассказывает истории сильных людей. Сказка, по его мнению, это наиболее удобная форма оптимизма.

Жаков ушел, а его труды остались на века.

Умел зажигать

В 1896 году Жаков стал студентом физико-математического факультета Киевского университета, а через год перешёл на историко-филологический факультет. Затем он перешёл в Санкт-Петербургский университет, который окончил в 1901 году. После защиты магистерской диссертации «О грамматическом строе зырянского языка» стал преподавать на историко-филологическом факультете университета.

Его литературная, научная и педагогическая деятельность связана с открывшимся 15 февраля 1908 года Санкт-Петербургским психоневрологическим институтом, где он работал преподавателем по 1917 год. В 1911 году стал профессором.

Жаков умел зажигать студентов, которые любили и уважали его. О популярности профессора говорит тот факт, что когда осенью 1915-го Совет института решил отстранить его от обязанностей заведующего студенческими делами, те написали своему преподавателю письмо со словами поддержки, под которым стояло 400 подписей!

Романтик

Профессор носил живописный костюм собственного изобретения: длинный сюртук, жилет, белая рубашка со стоячим воротником, галстук или бабочка, высокие сапоги и романтическая шляпа, прикрывавшая длинные, спадавшие почти до плеч волосы. Маловыразительное лицо украшала жидкая борода и усы.

Вот таким профессор Жаков был для студентов.

Забастовка удалась!

Широта кругозора и область интересов Жакова поражают исследователей творчества до сих пор. Этнограф, фольклорист, лингвист, философ, он занимался также литературоведением, математикой, астрономией, увлекался психологией, фармакологией, геологией, археологией… Помыслы Жакова как педагога были направлены на правильное развитие душевных сил, не калечащих молодые организмы, дающих здоровую пищу для ума, не выгоняя из класса за всякие пустяки.

В педагогической практике учёного был забавный случай. На волне общественного движения первоклассники составили свой список требований к учителю. Жаков не стал спорить с маленькими учениками, а выслушал всех ораторов и признал справедливость их условий. Когда мини-заседание закончилось, дети кричали: «Забастовка удалась, учитель уступил во всём, мы победили!» А через неделю преподавание вернулось в привычное русло, так как ораторы первыми потеряли всякий интерес с своему «революционному» делу.

Несмотря ни на что

Бедствовавшему всю жизнь Каллистрату Жакову не довелось обрести покой и материальный достаток даже на склоне лет. Накануне Февральской революции Психоневрологический институт был закрыт, учёный оказался в неопределённом положении. Октябрьская революция застала его в Латвии. Временный отъезд стал окончательным. Всей душой он желал вернуться на Родину, но этому не суждено было осуществиться. Жакова умер в 1926 году в Риге, где он и был похоронен. В 1990 году прах учёного и писателя был доставлен из Латвии и погребён на кладбище Сыктывкара.

Жизненный путь Жакова являет собой пример стремления к знанию, несмотря на все преграды, и безграничной любви к своему народу и малой родине. До старости его душа оставалась в чём-то детской, восторженной, умевшей удивляться простым вещам.

Подготовила Екатерина Чернуха по материалам сборника «Каллистрат Жаков: жизнь и творчество» (Центр «Наследие» Питирима Сорокина, 2016). Фото из открытых источников.

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