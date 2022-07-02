Чумные посиделки, народные игры, блинчики на природе: гостеприимная Ижма встретила гостей на традиционных луговых гуляниях

Ижемцы отличались от гостей праздника. Женский костюм особенный... Фото: Нина ЮШКОВА

Сегодня жители и гости Ижмы гуляют на площадках «Луда». Со всего ижемского района съехались мастера и мастерицы, кулинары и знатоки культуры муниципалитета.

Столько гостей Ижма еще не видывала... Фото: Нина ЮШКОВА

Детям полное раздолье! Оказывается, что народные забавы не уступают современным по колориту, ум и ловкость развивают и не дают скучать даже самой активной малышне.

Колесо не должно упасть! Кто самый внимательный? Фото: Нина ЮШКОВА

Настольная игра «Кырым тыр» (в переводе с коми полная горсть) из бересты, перекатывание колеса, ткачество. Каждый смог найти занятия по душе.

Поиграем в «Кырым тыр» Фото: Нина ЮШКОВА

Тем, кто проголодался, можно подкрепиться прямо на месте. В чуме команды «Оленьего острова» бесплатно угощают чаем с вкусной выпечкой, погладить оленя.

Сейчас чум покрывают яркой брезентовой тканью, чтобы он был виден издалека. Фото: Нина ЮШКОВА

«Пач дорын пукалам» («Посиделки у печи») устроили жители деревни Большое Галово, прямо на улице выпекали вкусные блинчики.

Запах манит! Фото: Нина ЮШКОВА

Женщины с д. Гам учили любого желающего делать веники и плести головные венки из луговых цветов – «КОрОсь ОктOм да юркытш кыOм».

Венок для девиц. Фото: Нина ЮШКОВА

Отдыхающие могли приобрести на память сувениры и самодельные красивые штучки для дома.

Татьяна Филиппова с удовольствием делится секретами волшебства! Фото: Нина ЮШКОВА

Ижемская мастерица Татьяна Филиппова учила ткачеству всех, кому понравился этот вид рукоделия. Самое интересное, что она создаёт коврики из уже ненужных вещей, даёт им шанс на вторую жизнь.

Поиграем в «Кырым тыр» Фото: Нина ЮШКОВА

Пимы, ухваты, домашние молочные продукты и выпечку, корзины из лозы, теплые варежки и половики – кажется, на площадках можно купить всё, чего не найдёшь в городах.

Старинный ткацкий станок. Фото: Нина ЮШКОВА

Напротив дома культуры и администрации развернулись музыкальные площадки, каждый мог послушать и посмотреть, попеть вместе с артистами любимые народные песни.

Песни под гармонь не теряют актуальности. Фото: Нина ЮШКОВА

Впереди ожидаются основные гуляния «Луд» - конно-спортивные скачки, шествие «Ворота», гуляние на лугу на другом берегу Ижмы, торжественные мероприятия проходят под эгидой празднования 455-летия села.

Напомним, вчера юные ижемцы передали эстафету Большому празднику «Луд».

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