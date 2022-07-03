«Шансы есть»: новый поворот в истории о пострадавшем от немыслимой жестокости кота из Коми

Фото: «Добрые сердца»

В зооцентре «Добрые сердца» рассказали о том, в каком состоянии находится кот, которому неизвестные стянули строительной стяжкой живот и бросили умирать. По словам спасителей животного, теперь у котика есть кличка Дабл. Его уже прооперировали и несмотря на тяжелое состояние и некоторые проблемы, шансы на выживание у малыша есть.

– Котик прооперирован, сейчас находится в стационаре под присмотром, нужен медицинский уход. Предстоит дальнейшее, не скорое восстановление, выявлены проблемы с мочеиспусканием. Но шансы есть, давайте поддержим Дабла и сделаем все возможное для его восстановления, – попросили волонтеры.

История котика довольно трагичная, его нашли в подвале одного из домов на улице Пушкина. Дабл был в очень тяжелом состоянии из-за тяжки, которая стянула ему живот. Силами неравнодушных его выловили и направили сразу на лечение, сейчас самое страшное позади, но нужна помощь, чтобы он смог восстановиться.

Волонтеры напомнили, что важна для спасения любая сумма – даже 10, 50 руб. могут спасти жизнь. Реквизиты можно посмотреть в посте группы, там же рассказывают подробно о состоянии животного.

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