В Коми жизнь медведя на ухтинской трассе стала объектов всеобщего внимания

Фото: сообщество «Жесть Коми», Наталья Равильевна

Жители Коми уже шутят по поводу медведей, свободно гуляющих на дорожных просторах региона. Медведь с ухтинской трассы и вовсе стал мемным персонажем, ведь его жизнь протекает в прямом смысле «на глазах народа», а его будничные зарисовки уже стали объектом общественного созерцания.

Вот медведь пытается пить с горла квасок, оставленный кем-то, случайно или намеренно уже не узнаем. Конечно, трубят со всех сторон, что нельзя кормить мишку, ведь он отвыкнет добывать себе пищу. Так происходит и сейчас, нашему плюшевому проще глотнуть покупной квасок, нежели пойти утолить жажду в лесном роднике. Да и от родниковой воды пользы больше и на приключения не потянет, как после питья броженого напитка.

А вот Наталья Равильевна поймала забавный момент. Мишка непринужденно облокотился у бордюра совсем как человек, подошедший поболтать с соседом у забора. Что хотел спросить косолапый, тоже останется загадкой. Хотя глядя на нашего медведя, складывается впечатление, что он скоро заговорит.

Вот только посмотрите, как заскучал он у дороги. Может все-таки вернётся в лес, когда осознает, что там намного жизнь веселее, а добытая своим трудом пища намного желаннее, натуральнее и вкуснее.

Автолюбители то ли дело скидывают кадры с нашим героем, везде он красавчик – настоящий царь пармы. А на видео аварии на ухтинской трассе его даже не боятся люди, он снуёт скак собака рядом, пока идут разбирательства.

Всё это мило, но не стоит забывать, что мишутки – дикий зверь, не нужно его кормить, пытаться погладить и даже находится близ него смертельно опасно. Давайте включим разум и сделаем все, что в наших силах, чтобы косолапыч вернулся к себе домой. Ведь для этого нужно всего нечего – не оставлять на трассе еду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми прикормленных медведей не могут отогнать от трассы

Их угощают бананами и сгущенкой (подробности)