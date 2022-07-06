Чос туй: «Комсомолка» прошлась по тропе коми охотника и познакомилась с традиционными способами ловли добычи

Охотник Иван Прокопьевич Бажуков снимает с подъёмного силка («лэптана лэч») глухаря. Фото: музей «Родное Приуралье»

В Коми крае у каждой семьи раньше было своё родовое угодье, которое передавалось из поколения в поколение. К нему бережно относились, ухаживали за ним, как за своим домом. Угодье кормило, одевало, дарило надежду на благополучное будущее коми человека, а ранее и вовсе считалось обережным местом промысловика.

«КП-Авиа» расскажет о самых популярных способах ловли добычи коми-зырянского охотника.

В Коми с малых лет приучают к охотничьим традициям. Фото: Нина ЮШКОВА

Шалаш «Чом»

Это сейчас у современного охотника имеются лесные избушки, а столетия назад ночевали в сооружённом на скорую руку шалаше «Чом». Состоял он из двух стенок и крыше, сделан был из подручных материалов – в основном из ветвей и поваленных сухостоев, защищал от недоброй силы, ветра и дождя в ненастную погоду.

В промысловой зоне всегда проходили путики, их название на коми языке – чОс туй. Когда охота была трудозатратным процессом, когда не было современных орудий лова, мудрый коми добытчик устанавливал приспособления, благодаря которым никогда не возвращался домой с пустыми руками. Даже появилось выражение у коми «чОс туй кыйныкайлi» – «сходил путики проверил», так говорили тогда, когда выходили в лес не охотиться, а только снять добычу.

Охотник – промысловик Попов Иван Ефимович у своей охотничьей избушки (Епим керка). 1935 год. Фото Е. и Н. Тепловых. Фото из архива музея природы. п. Якша

Ловушек могло быть сколько угодно, задача охотника – следить за их состоянием, вовремя собирать добычу и заменять на новые в случае порчи. Большим злом для всех приспособлений был сам хозяин пармы – медведь, он очень любит обогнать человека и собрать пойманную дичь до промысловика, варварски снеся всё на своём пути. Иногда охотник даже устанавливал огромные петли, чтобы поймать воришку, который умудрялся ежедневно захаживать на чОс туй.

Охотничий пас на кедре в верховьях Илыча. На дереве вырезана дата - 1890 (год). Фото: музей «Родное Приуралье»

Силки, давки – коми создавали только те конструкции, которые давали гарантию на результат, были надежны, легки в использовании и долговечны. Расскажем о самых популярных «гаджетах».

Слопец «ЧОс»

ЧОс – стандартное орудие лова для добычи боровой дичи типа слопца. Состоит из тяжёлой плахи – бревно, расколотое пополам, длиной 1,5-2 метра. Один конец плахи на земле, второй приподнимают хитроумным способом над местом – и он держится благодаря одной палке.

Чос. Фото: Национальный музей Республики Коми

Раньше, когда не было пилы, организовать такую ловушку было очень тяжело. Топором срубали дерево, нужно было подобрать слоистое, а не ветвлённое, отмеривали половину и клиньями подсекали бревно, чтобы оно треснуло ровно пополам. Вот из этой половины бревна могли сделать одну ловушку.

Итак, жерди – два плотных выструганных сучка, вбивали в землю, соединяли крест-накрест, сверху клали третью, она служила коромыслом. К плахе из ивовых ветвей ранее, позднее из верёвки или проволоки, делали петлю, далее её насаживали на конец коромысла, получался противовес, плаха оказывалась с одной стороны в подвешенном состоянии, второй край – на земле. Плаху с обеих сторон сопровождали жердями, с помощью веток организовывали стенки ловушки.

Так, толстую розетку, сделанную из небольшой сучковой ветви, обматывали ивовой ветвью (в современности – верёвкой или проволокой), другой конец соединяли с другим концом коромысла. Розетку внутри прикладывали к стенке примерно посередине, розетку прижимали щепой с другой стороны стены. Розетку и щепу прикрывали небольшими ветками.

Розетку и щепу прикрывали небольшими ветками. Фото: Национальный музей Республики Коми Фото: Нина ЮШКОВА

Под плаху насыпали песок – именно на нём любит чистить от вшей свои пёрышки боровая дичь (на коми языке пуртiкасьО – купается в песке). Видя песочек поздней осенью и ранней зимой, пернатые, как зачарованные, бегут почесаться. Только они доходили до середины, наступали на ветви, сразу же срабатывал механизм – коромысло уходило вверх, плаха рушилась вниз, а дичь оказывалась в западне. Благодаря стенкам к добыче не могли добраться другие дикие животные.

Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Бажуков (1918-2003) рассказывал своему внуку Евгению Юшкову, как однажды чОс обрадовал его хорошей добычей.

– Один глухарь аккуратно проскочил до конца ловушки, второй пошёл следом, задел подпорки, механизм сработал и придавил парочку. На этом история не закончилась! Коромысло, которое держало плаху, выскочило из конструкции таким образом, что попала в третью птицу, сбив ее насмерть, – вспоминает историю удачливого охотника Евгений.

Ловушки придуманы благодаря наблюдательности коми-зырян, которые и заметили, что дичь с ярой пылкостью купается в песке, стараясь избавиться от вшей.

Ирина Ильинична Худяева. Фото: музей «Родное Приуралье»

Петли му лэч да лэптана лэч

Охотники стали замечать, что дичь в любых местах норовит покупаться в песке, найдёт его повсюду – даже зимой. Так вот, когда падает дерево, в области между корнями и землёй тоже заметили птиц, которые и там проводят свои гигиенические процедуры. Так стали промысловики устанавливать му лэч – земляную петлю.

– Место под корнем разделяли наполовину, устанавливали петлю посередине, остальное закладывали ветками, прутиками. Дичь поковырялась, покупалась в песке с одной стороны. Смотрит такая через петлю: ага, а там ещё я не купалась! Пойду-ка я еще на ту сторону, там порезвлюсь. И, конечно, через петлю и лезет, лень же ей обойти. Так в петле и остаётся, –рассказывает, как действует ловушка, Евгений Юшков.

Житель п. Приуральский Евгений Юшков. Фото: Нина ЮШКОВА

Минусы данного приспособления – дичь могли подпортить мыши, дикие звери и хищные птицы, если птицу сразу не снимал охотник. Именно по этой причине механизм коми довели до совершенства – придумали поднимающуюся петлю лэптана лэч.

Петля была прикреплена к длинной жерди-коромыслу, которая опиралась на определённую конструкцию. Жердь, которая стремилась вверх, удерживали ветви ловушки. Когда в петлю попадалась птица, ветви отлетали, дичь в петле поднималась на жерди ввысь. Подвешенную добычу не трогали даже птицы, а грызуны и звери просто не могли до неё добраться.

Жердь сьОла сёр

Ещё одна ловушка, распространённая у охотников региона,– сьОла сёр, появилась благодаря уличению дичи в пищевых пристрастиях. Ну не могут птички отказать себе в удовольствии и проскочить мимо аппетитной рябиновой грозди.

Ну как мимо этой вкуснотищи пройти? Фото: Нина ЮШКОВА

Для приспособления использовали понОль – так коми называют молодую ёлочку. У понОль – будущей жердочки для рябчика – обрубали почти все ветви, оставляли только две покладистые посередине, из них сплетали кольцо. Эту жердь устанавливали между двумя деревьями, проверяли, чтобы она устойчиво держалась. В кольцо из ветвей прицепляли петлю, раньше делали её из конского волоса, он толстый, податливый – никогда не подводил охотника. От кольца с двух сторон прицепляли гроздья рябины – лакомство для дичи.

Рябчик прилетал, садился на жёрдочку – поклюёт одну гроздь, видит, что дальше тоже виднеется вкусняшка, манит его – вот и второпях бежит к другой порции. Вот тут-то ловушка и срабатывала, сам залазил в смертоносную петлю. Лень же им облететь препятствие, нужно через кольцо путь сокращать. Бывало, иной раз в эту ловушка и белка попадалась, но пустой она редко оказывалась.

Сьола сёр. Фото: Нина ЮШКОВА

Евгений Юшков строго напомнил, что все ловушки для боровой дичи в настоящее время запрещены, охота с ними приравнивается к браконьерству. Одна из причин – запрещено охотиться на самок некоторых видов, а промысловик не может дать гарантии, что в ловушку попадётся только самец.

Сьола сёр. Фото: Национальный музей Республики Коми

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Основные правила охоты утвердили в Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации. В приказе №477 от 24 июля 2020 года сказано: в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности охота осуществляется лицами, относящимися к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и их общинами.

Изба охотника. Фото: Национальный музей Республики Коми

Охотиться также можно лицам, не относящимся к указанным народам, но постоянно проживающим в местах их традиционного бытования и традиционной хозяйственной деятельности и для которых охота является основой существования. Помышлять можно свободно, без каких-либо разрешений на добычу охотничьих ресурсов, в объёме добычи охотничьих животных, необходимом для удовлетворения личного потребления и определяемом в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

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