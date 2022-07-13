Собрались и стар и млад: в Коми староверы Руси Печорской отметили главные июльские гуляния

Народное гуляние. Фото: Нина ЮШКОВА

Русь Печорская, край староверов, который словно скрыла наша Коми от глаз людских – Усть-Цильма сберегла многовековые традиции, как и прежде поляна собирает знатные старинные роды, стариков и детей, молодых девиц и пареньков, семейных и всех-всех местных жителей на Горке.

На Горке гуляния. Фото: Нина ЮШКОВА

Горка – это не реконструкция ради приезжих зевак, это живой народный праздник, который так ждут все жители Усть-Цильмы от мала до велика. Традиционно генеральным партнёром проведения Горки выступает ЛУКОЙЛ-Коми. Вчера, 12 июля, ближе к шести вечера стали собираться все участники праздника у Народной Поляны.

Ожидали событие с придыханием, с трепетом глядели на входящих на поляну, из-за ворот шествующих. Уверенными шагами устьцилёма продвигались вперёд, волновались мы – зрители сия волшебного действа. Мы погружались в староверческую сказку, а песни находили отголоски в самой душе, что казалось, мелодия точно знакома, где-то её точно напевали ранее, но кто и где – опрокинулось глубоко в память.

Песни пелись отдельные под каждую хороводную фигуру. Фото: Нина ЮШКОВА

Вот, поплыли устьцилёма под голос заводил – старейшин шествия. Они и определяли ход фигур для дальнейших проходок, при любом порядке сменяющие друг друга комбинации, но в целом прослеживалась логика при всех вариантах развертывании «горочных» хороводов.

Усть-Цилемская горка. Фото: Нина ЮШКОВА

Традиционно шествие началось с элемента «Столбы» / «из-за стенки» (усть-цилемское и пижемское названия), который выводил участников на «горочную» поляну. Это медленное «перехаживание» под протяжные песни прибывших, разбившихся в колону на пары или по трое – «стенки».

Закружились в хороводе. Фото: Нина ЮШКОВА

Собрались, друг друга увидели участники и соединились в «Круг», пошагав «по солнцу» и против «солнца» под другую песенную композицию.

Впечатлило движение «Сторона на сторону» – поочередно мужские и женские линейки приближаются к друг другу и отдаляются, в мелодиях улавливаются любовные строчки, девичьи напевы: «Вдоль было по травоньке, вдоль по муравке…».

Красавица. Фото: Нина ЮШКОВА

Далее разошлись «На четыре стороны» – участвующие встали крест-накрест, образовывая открытые углы, пройдя таким образом по круге, начали разделяться в женский полукруг, который опоясывала мужская хороводная цепь. Тут пелась единственная песнь «Иванов монастырь становился, молодой черенец провострился…», по ней и второе название проходки.

На четыре стороны. Фото: Нина ЮШКОВА

Наборный хоровод «Бояра» перетек в действа «дóлгу» / «вожжу» (усть-цилемское и пижемское названия). Так участники перетекали змейкой, взявшись в основном за руки, либо за концы платков участников. Сохранялся вид длинной (долгой) цепи, которая растянулась по всему полю. Собранная «вожжа» вела хоровод до следующей комбинации «Плетень» словно сплетала участников – кисть правой руки лежит на левом плече, придерживая руку стоящего сзади человека, а вся вереница «горочников» проходит через «воротца», образуемые руками «заплетающихся», и в обратном направление для «расплетания».

Голова у женщин должна быть обязательно покрыта. Фото: Нина ЮШКОВА

Завершались хороводы под любимые песни и частушки под гармонь, танцевали, кружились усть-цилема в вальсе друг с другом и радовались прекрасному завершению главного летнего события.

Многоцветье костюмов. Фото: Нина ЮШКОВА

Усть-Цилемская горка – это больше, чем просто межрегиональное мероприятие. Тут чувствуется связь поколений, тут велика сила рода, здесь сильна и вера, которую сохранил народ, не смотря на все гонения и притеснения. Пока звучит говор новгородский, архангельский, звучат протяжные песни староверов, девицы и женщины украшают поляну яркими, богатыми, красивейшие костюмы – живы и традиции древних родов, не затерявшиеся на протяжении столетий.

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