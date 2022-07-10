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Общество10 июля 2022 7:00

Хозяинова покинет пост главы Сыктывкара

Ей предложили другую работу
Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

Глава администрации Сыктывкара Наталья Хозяинова покинет свой пост. Об этом сообщили в пресс-службе главы Коми.

Руководитель региона Владимир Уйба предложил Хозяиновой работу в республиканском правительстве. Глава администрации согласилась. Хозяинова займет пост заместителя председателя правительства. Она будет заниматься выстраиванием системной работы с муниципалитетами.

– По сути сегодня вы – первый член правительства, который будет отвечать именно за это направление, – подчеркнул Уйба.

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