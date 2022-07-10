Хозяинова покинет пост главы Сыктывкара

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара
Глава администрации Сыктывкара Наталья Хозяинова покинет свой пост. Об этом сообщили в пресс-службе главы Коми.
Руководитель региона Владимир Уйба предложил Хозяиновой работу в республиканском правительстве. Глава администрации согласилась. Хозяинова займет пост заместителя председателя правительства. Она будет заниматься выстраиванием системной работы с муниципалитетами.
– По сути сегодня вы – первый член правительства, который будет отвечать именно за это направление, – подчеркнул Уйба.
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