За сутки в Коми 27 человек заразились коронавирусом

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По состоянию на воскресенье, 10 июля, в Коми зафиксировали 27 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего в Коми зафиксировали 172 871 случай заболевания коронавирусом. За сутки выздоровели четыре человека. За все время из больниц выписали 169 268 пациентов. За последние сутки в Коми скончался один больной коронавирусом. За весь период пандемии в республике зафиксировали 3 201 смертельный случай среди людей, у которых диагностировали эту болезнь.

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