Жарища в Коми: 12 июля воздух в республике прогреется до +32 градусов

Фото: архив КП.

Лето в разгаре! Жаркие дни наступили в Республике Коми. Синоптики Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды представил прогноз на 12 июля.

В регионе сегодня, 12 июля, ожидается переменная облачность. Правда, местами пройдет кратковременный дождь и гроза.

По информации ЦГСМ будет не очень ветрено - 4-9 метров в секунду. Погода по всей территории республики сохраняется знойной. Ночью температура воздуха опустится до +15...+20 градусов, в отдельных северных районах +9...+14. Днем воздух прогреется до +27...+32, на крайнем северо-востоке +16...+21°С.

Между тем, в столице Коми, городе Сыктывкаре, 12 июля ожидается переменная облачность. Синоптики не предвещают ночью осадков, зато днем возможен кратковременный дождь и гроза. Подует слабый южный и юго-восточный ветер 3-8 м/с.

- Температура воздуха ночью будет комфортной +17...+19, днем прогреется до +30...+32°С, - говорится в сообщении региональных метеорологов.

Кстати, температура воды в Вычегде у Сыктывкара: +23°C. Но будьте осторожны! За последние несколько днем зафиксированы несколько случаев гибели жителей Коми на воде.

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