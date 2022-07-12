«Много лет жили в мусоре»: жители столицы Коми своими руками создали «Сказочный сквер»

Жители ближайших к «Сказочному скверу» домов всегда найдут время для субботников. Но так было не всегда. Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Пространство между домами 18 и 22 по улице Димитрова много лет утопало в мусоре. Всё изменилось, когда местный житель и автор известного волонтерского проекта «Один хороший человек» Василий Стрекалов решил, что это место достойно лучшего. Он самостоятельно очистил территорию и вдохновил жителей близлежащих домов менять двор вместе с ним. Сегодня здесь – чистая зона со скамейками, скульптурами и клумбами.

Глаза боятся, руки делают

Раньше на месте «Сказочного сквера» была свалка, тут валялись использованные шприцы и пустые бутылки. Мария Юркина, которая живёт в доме №16 по улице Димитрова, вспоминает, что ещё в советские времена во время строительства ближайших домов весь мусор складировали прямо сюда, но убрать забыли. Десятки лет между домами лежали кирпичи и шифер. А жительница дома №18 Ольга Рогожникова говорит, что «было страшно и небезопасно». Редкие субботники, увы, не меняли депрессивную картину. Пример Василия Стрекалова, который взялся за решение проблемы, убедил: возможно всё.

Василий знает, как изменить наш город в лучшую сторону. Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Однажды утром в начале лета прошлого года Василий вышел на тропу войны с мусором. Казалось, что этот бой неравный, но Василий не сдавался и в течение двух месяцев в любую свободную минуту выходил на уборку. Как говорится, глаза боятся, руки делают.

– В этом месте был настоящий мусорный полигон. Мы с братом выковыривали бетонные плиты, корни деревьев, собирали использованные шприцы. Одна промышленная компания после призыва в соцсетях подарила триммер, и мы скосили траву. Мэрия помогла спилить аварийные деревья. Шаг за шагом сквер приобретал новый облик, хотя изначально у нас не было цели сделать городское пространство, – рассказывает Василий.

Глаза боятся, руки делают. Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Рано утром и поздно ночью мужчина наводил порядок, агитируя прохожих, мол, присоединяйтесь! Большинство из них кивали и шли дальше по своим делам, некоторые распускали слухи, что Василий осуждённый, который отрабатывает обязательные работы. Но потихоньку ситуация изменилась, и людей, готовых помочь, становилось всё больше. Так мастер из Выльгорта Василий Адамчук безвозмездно смастерил для сквера деревянные фигуры и скамейки. Местные жители начали помогать убирать мусор и разбили клумбы. Зимой Василий вместе с другими волонтёрами нашёл возможность привезти в сквер ледовые блоки, из которых умельцы вырезали фигуры на дворовом соревновании. Сквер задышал и притягивал людей круглый год.

Мастера Василий Адамчук и Антон Костромин выпилили скульптуры из дерева. Фото: личный архив.

Мир меняется

Сейчас число постоянных участников проекта выросло до 10 человек. Добровольцы раскрашивают трубы теплотрассы, обновляют краску на скульптурах и покрывают орнаментами скамейки. И такие субботники проходят регулярно, иногда несколько раз в месяц.

– В последнее время стало мало активистов. Я сравниваю наше время с временами СССР, когда была крепко организована работа пионеров и комсомольцев, готовых от души и в любое время заниматься общественной работой. Сейчас волонтеров мало – и это надо исправлять. Три года назад я узнала о проекте Василия, а затем присоединилась к нему: просто услышала клич о помощи по покраске стены на улице Свободы и стала помогать. Со временем крепнет ощущение, что от твоего личного участия мир меняется в лучшую сторону, – делится Ольга Рогожникова.

Волонтёр Мария Юркина ещё до бурной деятельности проекта «Один хороший человек» пыталась организовывать субботники в своем дворе, однако наткнулась на ледяную стену. Тогда горожанка посадила клумбу во дворе, но почти каждый вечер клубни цветов выкапывали неизвестные. Мария не отчаялась, продолжила облагораживать двор и даже подключилась к благоустройства сквера. Сейчас она сажает бархатцы в том месте, где раньше жили горы строительного мусора.

Местные добровольцы подключились к благоустройству сквера на Димитрова. Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

– Если раньше тут сидели алкоголики, то уже не в первый раз я замечаю, что на скамеечке сидят дети и читают! Это прекрасно, – считает горожанка.

Будущее сквера

Ещё прошлой весной Василий думал передать сквер на баланс мэрии, чтобы городские службы ухаживали за пространством и вывозили мусор. Однако со временем он отказался от этой идеи, потому что уверен: у сквера должен быть один хозяин – местные жители.

– Я хочу убедить людей в том, чтобы они делали всё своими руками. Ведь это и есть истинный народный бюджет, когда каждый вкладывает в проект немного своей энергии и сил, – говорит Василий. – Всё это – наше. Каждый новый элемент благоустройства мы посвящаем конкретным людям. Например, одну скамейку я посвятил жительнице дома №22 по Димитрова Эмме, которая регулярно помогала проекту. А сам сквер я посвятил своей маме.

Ну, погоди! Не ломай, не сори, не круши! Созидай, говорит Заяц. Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

По мнению горожанина, важная миссия проекта показать, что каждый житель столицы может сделать гораздо больше, чем он думает.

– Восстанавливать город под силу каждому. К примеру, во дворе домов 43 и 45 по Коммунистической детская площадка была в аварийном состоянии, но мне удалось убедить людей, что мы можем её оживить. Теперь это площадка, за которую нестыдно. Возле бывшего КСЦ стояли ржавые детские игровые ворота, но мы с активистами собрались и покрасили их за пару часов – и, думаю, мир после этого стал немного лучше, – делится простой философией Василий.

Раньше сквер утопал в мусоре и хламе. Сейчас здесь сидят дети на лавочка и читают книги. Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

В планах сделать сквер местом притяжения горожан, территорией единения и отдыха. Но, самое главное, сквер уже любим местными жителями, которые готовы тратить время и силы на его благоустройство.

Сюрприз из сундука

1 июля мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова вручила волонтёрам проекта «Сказочный сквер» на Димитрова 34 тысячи рублей, которые достали на День города из арт-объекта «Купеческий сундук». Эти средства передали мастерам Василию Адамчуку и Антону Костромину, сделавшим новые деревянные фигуры, которые уже украшают сквер.

1 июля мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова вручила волонтёрам проекта «Сказочный сквер» на Димитрова 34 тысячи рублей, которые достали на День города из арт-объекта «Купеческий сундук».

Наша справка

Проект «Один Хороший Человек» существует уже три года, имеет в портфолио порядка 200 реализованных проектов и идей, насчитывает более 20 тысяч подписчиков в сети «ВКонтакте» и занимается восстановлением целого города, объединяя жителей, мэрию и управляющих компаний в сфере ЖКХ.

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