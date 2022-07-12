В Коми дружно по путёвкам: сыктывкарка рассказала, как умчала по молодости на стройку века из Чувашской АССР

С песней и жить веселее, считает Екатерина Кузьминична (первая слева).

Волею судеб оказаться вдали от родного дома тяжело. Принять и полюбить совершенно незнакомые традиции и культуру, при этом не забыть свои корни и заветы предков в чужом краю, – мало кому удаётся. Несколько десятков лет назад юная Катя Лычагина, а ныне член Чувашской национально-культурной автономии Сыктывкара «Нарспи» поехала за компанию осваивать Север и осталась здесь. Екатерина Кузьмина рассказала, как даже после 75-ти лет не терять оптимизма и желания жить и развиваться.

Ценный ресурс

Екатерина Кузьминична родилась ровно через год после Великой Победы – 9 мая 1946 года в деревне Кошноруй Канашского района Чувашской АССР. В 15-летнем возрасте вступила в ряды членов ВЛКСМ. Комсомольцы принимали активное участие в освоении новых земель в СССР. Большинство из них до сих пор сохранило комсомольские путевки – как и Екатерина Кузьминична. В них указывалось, куда и на какие работы отправляли человека.

В 1963 году Всесоюзной ударной стройкой объявили строительство Сыктывкарского ЛПК. По комсомольским путёвкам сюда прибыло около пяти тысяч молодых добровольцев со всех концов страны.

В 1964 году и Екатерина Кузьминична втайне от родителей приехала строить комбинат. Был выбор: Сибирь или Коми, но она выбрала последнее. По её воспоминаниям на эту стройку вместе с ней приехало всего три вагона совсем юных людей, желающих возводить новые города. Да и Екатерина за компанию, так и осталась, не испугавшись даже сурового северного климата.

Всесоюзная стройка в Сыктывкаре свела и изменила множество судеб. Люди трудились, влюблялись, создавали семьи.

Прибывающих специалистов встречали на предприятии радушно и работу находили всем и всегда. Люди при ударных темпах строительства комплекса оказывались самым ценным ресурсом. Молодым давали жильё, социальные гарантии, хорошие оклады и должности.

Впечатляющие темпы

Сыктывкар тогда был небольшим провинциальным деревянным городом. А в совсем молодой Эжве ещё толком ничего не было, кроме, пожалуй, двух общежитий, где приезжие и разместились.

– Наше общежитие-пятиэтажка располагалось на улице Космонавтов, – вспоминает Екатерина Кузьмина.

Темпы строительства были впечатляющими, предприятие расширялось, сам город рос на глазах. Четыре года юная Катя с энтузиазмом работала штукатуром-маляром, не обращая внимания на трудности и вред этой профессии.

Памятная и дорогая сердцу медаль Екатерины Кузьминичны.

Знаковым событием 1967 года стал монтаж картоноделательной машины (её окончательный ввод был осуществлен в 1969 году). В октябре был сдан 120-квартирный дом и дошкольный интернат в 1-ом микрорайоне Эжвы. После получения разряда Екатерина Кузьминична уехала на год в Воронеж учиться на киномеханика, а затем вернулась обратно.

Трудиться всю жизнь

Больше 20 лет Екатерина Кузьминична работала кондуктором, за что награждена многими благодарственными грамотами и дипломами, есть даже медаль «За долголетний добросовестный труд». После создания в Сыктывкаре чувашской национально-культурной автономии «Нарспи» она включилась в жизнь общества, активно принимая участие в заседаниях и концертах.

С председателем чувашской национально-культурной автономии «Нарспи» Татьяной Фрайганг (слева).

Одной из наиболее важных наград для Екатерины Лычагиной является благодарственное письмо за активную работу по сохранению и пропаганде национальной культуры, языка и традиций чувашского народа в связи с 20-летием Чувашского национально-культурного общества.

Вот уже 26 лет члены автономии ведут активную деятельность, проводят познавательные мероприятия, участвуют в проектах Дома дружбы народов Коми, популяризируют и сохраняют родной язык, а также укрепляют дружеские связи на территории многонациональной Коми земли.

В последнее время общество проводит просветительскую работу, беседуя с ребятами из детских садов, интернатов, детских домов. Проект «Дни чувашской культуры», проводимый «Нарспи», знакомит детей, молодёжь и людей старшего поколения с культурой и традициями чувашского народа.

Воспитание двух сыновей, внучки, недавно окончившей СГУ, и правнука Лёвы, бесспорно, является также трудом, но участница «Нарспи» наоборот гордится этим и считает, что дети – радость и счастье, а не работа.

Коми vs Чувашия: где лучше?

Незабываемое впечатление на молодую Екатерину Кузьминичну оказала Волга. Многие годы она с любовью и трепетом продолжает хранить любовь к тем местам, где родилась, ежегодно посещая их с ансамблем во время национального праздника Акатуй. Однажды на этом празднике ансамбль автономии так исполнил песню «Две Родины» на русском языке о единстве Коми и Чувашии, что её потом еще полгода крутили в Чувашии.

На фестивале Акатуй в Чувашии.

Сами чуваши – прекрасные, скромные и гостеприимные люди, но размеры региона слишком малы. В Коми же Екатерине Кузьминичне удалось ощутить желанные просторы и масштабы. Огромные площади нетронутой природы простираются на тысячи километров, сочетая горы и равнины, тайгу и тундру, топкие болота и стремительные реки. Природа нашей республики настолько уникальна, что здесь создано более двухсот заповедников. В Чувашии нет леса, но развито сельское хозяйство. Там выращивается много зерновых, из которых делается хлеб, есть яблоки и черешня.

– Мне везде хорошо. И люди хорошие, и все хорошие. Нужно продолжать такую важную работу по сохранению и развитию традиций чувашского народа в Республике Коми. Надеюсь, что концерты и другие мероприятия чувашской национально-культурной автономии «Нарспи» вносят свой вклад в этот важный труд, – подытожила Екатерина Лычагина.

Коми лес уникален

Всем знакомым Екатерина Кузьминична советует посетить коми тайгу. Здесь можно отвлечься от суеты и побыть наедине с собой, слиться с уникальной природой. А растущие тут ягоды и грибы, многих из которых нет в Чувашии, стали настоящей визитной карточкой республики. Из минусов в Коми – мошки и комары. Но эти неприятности легко решаются с помощью репеллентов.

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