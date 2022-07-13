Шквалистый ветер, жара и грозы накроют Коми

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В Коми продолжаются жаркие дни, когда столбик термометра поднимется выше 30 градусов. Как сообщили республиканские синоптики, 13 июля жителей региона ожидает не только знойная погода, но и опасные природные явления.

Так, метеорологи обещают грозы, дожди и шквалистый ветер, скорость которого будет достигать 20 м/с.

- В среду, 13 июля, будет местами кратковременный дождь, гроза. Ветер Ю 6-11 м/с, днем при грозе порывами 15-20 м/с. Температура ночью +15...+20, днем +27...+32, на крайнем северо-востоке ночью +10...+15, днем +19...+24, - предоставили прогноз синоптики.

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