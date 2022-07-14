Синоптики рассказали, когда спадет 30-градусная жара в Коми

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Жара в Коми и не думает отступать. В ближайшие дни на термометрах жителей республики будут красоваться высокие температурные значения, говорят синоптики.

По данным метеорологов, зной будет стоять еще, как минимум, два дня. Жара будет сопровождаться ливнями, грозами и шквалистым ветром. Столбик термометра потихоньку начнет опускаться лишь 16 июля.

- Сегодня, 14 июля, будет переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. На юго-западе облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза, местами ливень. Ветер южной четверти 6-11 м/с, местами шквалистое усиление 15-20 м/с. Температура ночью +15...+20, на крайнем северо-востоке +8...+13, днем +26...+31, на крайнем северо-востоке и при натекании облаков +19...+24 градуса, - предоставили прогноз метеорологи.

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