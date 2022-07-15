Домик для пернатого: у лебедя Семёна Семёновича, спасенного под Ухтой, появились свои апартаменты в Сыктывдинском районе

Семен Семёныч.

Помните раненого лебёдушку Семёна Семёновича, которого в начале июня спас от неминуемой гибели водитель мусоровоза Сергей Максимчук? У птицы сейчас всё хорошо. Есть замечательные новости о жизни пернатого.

Напомним, Сергей возвращался вечером из Нижнего Одеса, заприметил подстреленного несчастного лебедя на дороге, подобрал и на переднем месте отвёз до города, где его осмотрели, специалисты составили план ухода и дали прогнозы. Его взяли на передержку и оставили жить на даче, где он подружился с козликом Беляшиком.

Так вот, сейчас нашего пернатого героя перевезли поближе к столице Коми и поселили на озере Еляты в Сыктывдинском районе.

- Ему построили домик, но жить там он не захотел и уплыл на другой конец озера! - пишут в Сети неравнодушные. Конечно, нужно исследовать же новую территорию!

- Ему очень одиноко одному, - печалятся комментаторы.

В группе Региональный оператор Севера поблагодарили Ивана Дягтерева за помощь в создании условий для лебедя, но добавили, что Семён Семёнович учится летать. Оказывается, наш паренёк уже грезит о полётах и путешествиях, но мы уверены, что он всё-таки оценит своё прекрасное жилище.

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