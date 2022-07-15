Экономить на онлайн-образовании стало проще: назовём бюджетные способы учиться

На качественном обучении можно сэкономить. Фото предоставлено КП-Коми.

Стоимость продовольственных и непродовольственных товаров становится выше, а зарубежные компании покидают рынок. Так, по данным Банка России инфляция в Республике Коми составила 16,2% в мае 2022 года. Все это заставляет нервничать и начать экономить. Но перестать вкладывать в свое образование — значит отобрать у себя массу возможностей и перспектив в будущем. Эксперты онлайн-школы английского языка Skyeng рассказали Комсомолке, как продолжать учиться и не тратить на это много денег.

1. Налоговый вычет

Налоговый вычет — это возврат ранее выплаченного подоходного налога в размере 13% на социально важные расходы (на образование, лечение и т.д.). Например, если вы купили уроки английского языка за 30 000 рублей. При этом вы являетесь резидентом РФ, официально работаете и получаете зарплату. Работодатель выплачивает за вас НДФЛ 13%, перечисляя их в государственный бюджет. С помощью вычета за обучение вы возвращаете до 13% себе и экономите 3 900 рублей. Если уроки стоят 100 000 тысяч, сумма вычета составит порядка 13 000 рублей.

Но налоговый вычет можно получить только если вы учитесь в организации, у которой есть образовательная лицензия. То есть оформить вычет за уроки с частным преподавателем в большинстве случаев — невозможно. В онлайн-школе английского языка Skyeng доступен налоговый вычет, если вы начали учиться там в 2022 году.

Для оформления придерживайтесь следующей инструкции:

1. Заполните налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ. Это можно сделать в едином кабинете налогоплательщика.

2. Получите справку 2-НДФЛ по месту работы.

3. Подготовьте копию договора с образовательным учреждением, где указаны реквизиты лицензии. Например, в Skyeng договор должен быть заключен на юрлицо «АНО Скаенг».

4. Если вы хотите оформить вычет на ребенка или родственника, то понадобятся документы учащегося: свидетельство о рождении, справка о родстве с вами или об опекунстве.

5. Копии документов, подтверждающих расходы на обучение.

6. Отдать весь пакет документов в налоговую.

2. Сезонные акции

Летом, перед новогодними каникулами и в определенные даты (например, в конце ноября, когда проходит Черная пятница) компании устраивают масштабные акции. Онлайн-школы и курсы не становятся исключением и объявляют «распродажу» уроков с большими скидками.

Фото предоставлено КП-Коми.

3. Рассрочка

В текущих условиях все больше компаний и сервисов предлагают своим клиентам рассрочку. Этот вариант не дает больших скидок, но позволит распределить свой бюджет, не переплачивать (как в случае с кредитом) и не остаться без денег на ближайший месяц. Например, в Skyeng рассрочка доступна при покупке пакета от 32 уроков. При этом никаких долгих согласований, переплат и изменения цен, а за неиспользованные уроки можно вернуть деньги.

4. Корпоративные скидки

Компании, несмотря на сложную рыночную ситуацию, стараются привлекать и удерживать ценные кадры. Скидки на обучение, как и ДМС, встречаются чаще всего в бонусах, предоставляемых сотрудникам. Организации заключают сделки с образовательными учреждениями и оплачивают расходы (частично или полностью). Подобные бонусы доступны практически в любой компании, узнать о них можно в HR-отделе.

5. Общайтесь с иностранцами в соцсетях

Общение с иностранцами — доступная и бюджетная возможность попрактиковаться не только в английском, но и перенять опыт по своей профессии.

Например, в Telegram можно найти множество чатов с профессионалами своей области, которые говорят как на русском, так и на английском. Это позволит найти новых знакомых и не отставать от современных трендов на рынке. А сервис Talks от Skyeng дает возможность прокачать английский в любое время с 7 утра до 12 ночи с носителями языка со всего мира. Преподаватели в Talks готовы к диалогу с вами и с удовольствием обсудят любую тему.

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