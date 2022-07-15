«До сих пор не верится»: в Коми простятся с трагически погибшим 17-летним Максимом К.

Фото из личного архива Максима К.

В Коми простятся с утонувшем в реке Печоре Максимом К. Мальчик погиб 13 июля, когда вместе с другом учился плавать. Тело подростка найдут спасатели через несколько часов интенсивных поисков в глубокой речной яме.

Максим погиб, когда ему было всего 17 лет. Он только закончил школу и строил планы на будущее. Его близкие с горечью заключают, что он столько всего не успел сделать.

- Страшная трагедия... Максим, добрый, светлый мальчик... Как же так, не могу поверить, не верится до сих пор... Только накануне днем разговаривали, а ночью случилась беда ... Спи спокойно, наш мальчик. Соболезную родителям, родным и близким людям, - написала прощальное письмо Вера Галашева.

Похороны юноши состоятся сегодня, в 11:00. Максима проводят в последний путь в его родном поселке Набережный.

Редакция «КП-Коми» приносит соболезнования семье подростка.

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