«Будто в коме был»: в Коми мужчина с инвалидностью спас тонувшего мальчика

Господи, думаю, только бы не оторваться! Оба же погибнем, - вспоминает Юрий

В Сыктывдинском районе Коми маленького мальчика пенсионер спас от гибели. Ребенок вместе с дедом переходил реку по мелководью, однако оступились и их стало уносить течением. В месте, где они решили пересечь водоем, большие и глубокие ямы, говорят местные. Неизвестно, как трагично бы закончилась эта история, если бы на помощь не пришел 68-летний Юрий Авдеев.

Историю чудесного спасения мальчика рассказала газета «Наша жизнь». Журналистка издания Елена Музыкант встретилась с участниками той истории и раскрыла подробности инцидента.

Как рассказывает жена Юрия Надежда, они ехали на машине с мужем, племянницей и зятем в Яснэг. Не доезжая до моста, увидели, как по правую сторону от сооружения по мелководью реки идут пожилой мужчина с мальчиком лет 9-10. В какой-то момент взрослый ушел под воду, а вслед за ним и ребенок.

— Мы поняли, что происходит что-то неладное. Племянница, которая была за рулем, резко затормозила. А потом все случилось так быстро, как в кино. Я даже не заметила, как мой муж Юра, 68-летний инвалид, перемахнул через ограждение моста и мгновенно прыгнул в реку, — вспоминает женщина.

— У ребенка был виден только затылок, его уносило течением под мост, – дополняет сам Юрий Петрович (на снимке). – Я понял, что секунда, и все, будет поздно. Схватил его за волосы, но они оказались короткими. Я поднырнул, ухватился за его руку и буквально выволок обмякшее тело парня из-под моста. Держу его одной рукой, приподняв голову, а второй уцепился за мост. А течение такое страшное, что вот-вот оба уйдем под понтонный мост, силы-то на исходе. Господи, думаю, только бы не оторваться! Оба же погибнем…

К месту ЧП подоспел зять Адеевых: спустился на нижний ярус моста и помог поднять пострадавшего мальчика на сооружение. Но он с больной рукой, и вытащить самого Юрия Петровича на сушу не смог. Надежда Ивановна стала громко кричать: «Помогите!». Подбежали с другой стороны моста два парня, помогли инвалиду взобраться на поверхность конструкции, а позднее вытащили на сушу и нерадивого деда мальчугана, который схватился за трос. Пострадавший школьник в то время лежал без чувств, молодые люди стали стали делать ему искусственное дыхание.

— Из горла ребенка выплеснулось примерно полстакана воды, он задышал. Но зрелище было ужасное: глаза у мальчика закатились, он был как будто в коме, — дополняет Надежда Ивановна.

Не мешкая, Авдеевы занесли мальчишку в машину и повезли в амбулаторию, по пути предупредив фельдшера Людмилу Бреус, чтобы ждала на месте. Медик побеждала к месту работы, оперативно вызвав по телефону скорую. Уже в амбулатории мальчик постепенно начал приходить в сознание, с трудом стал говорить, жалуясь на боль в глазах и горле. Подъехавшие работники скорой помощи увезли пострадавшего в больницу.

(Текст интервью приведен без правок. - Прим.ред.)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Молодой парень и его друг спасли тонувших женщину и маленьких девочек (подробности)