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Общество7 августа 2022 9:45

Из-за аварии на шахте восемь человек госпитализированы в больницы Коми

На шахте «Воркутинская» произошла остановка людской клети
Источник:kp.ru
Фото: Воркутауголь/Вконтакте

Фото: Воркутауголь/Вконтакте

Сегодня, 7 августа, на шахте «Воркутинская» произошла авария. По данным компании «Воркутауголь», занимающейся добычей угля открытым способом, в 7:00 экстренно остановилась людская клеть.

В сообщении уточняется, что в результате ЧП госпитализированы восемь человек. Состояние пострадавших медики оценили как удовлетворительное. Еще четверых сотрудников отправили домой с ушибами.

В настоящий момент причины выясняют специалисты. Всех сотрудников шахты вывели на поверхность. Угрозы жизни и здоровью сотрудников больше нет.

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