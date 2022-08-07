Из-за аварии на шахте восемь человек госпитализированы в больницы Коми

Фото: Воркутауголь/Вконтакте

Сегодня, 7 августа, на шахте «Воркутинская» произошла авария. По данным компании «Воркутауголь», занимающейся добычей угля открытым способом, в 7:00 экстренно остановилась людская клеть.

В сообщении уточняется, что в результате ЧП госпитализированы восемь человек. Состояние пострадавших медики оценили как удовлетворительное. Еще четверых сотрудников отправили домой с ушибами.

В настоящий момент причины выясняют специалисты. Всех сотрудников шахты вывели на поверхность. Угрозы жизни и здоровью сотрудников больше нет.

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