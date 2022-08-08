Полсотни зараженных и ни одного выздоровевшего: в Коми озвучены новые данные по коронавирусу

Фото: архив "КП"

В Коми установлен месячный рекорд заболеваемостью ковидом. За минувшие сутки было диагностировано еще 49 новых случаев заражения, что является наибольшим показателем с 10 июля.

Всего за два года пандемии был диагностирован 173 621 факт заболевания, 3 202 из которых закончились смертью пациента. Побороть вирус смогли 170 055 человек. Отметим, что показатель выздоровления за сутки не изменился.

Госпитализация понадобилась еще двоим зараженным.

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