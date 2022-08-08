«Мы будем очень скучать»: в Коми скорбят по трагически погибшим друзьям-подросткам

Очевидцы не сразу поняли, что произошло на берегу Усы, пока не появились спасатели. Фото: скриншот видео

Сутки Усинск обсуждает громкую трагедию, которая произошла в посёлке Парма накануне, 7 августа. В местной реке утонули 15-летний Роман К. и 13-летняя Соня К. Друзья купались в Усе, не справились с течением и утонули. Бросившийся же им на помощь приятель чуть сам не погиб.

Трагедия вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. Буквально неделю назад там произошло аналогичное ЧП: утонули молодые люди 30 и 19 лет. По словам местных, на злополучном пляже сильное течение и лучше там не купаться. Сейчас тела подростков ищут спасатели, чтобы передать их родителям.

Произошедшее стало настоящим шоком не только для семей погибших детей, но и их друзей и одноклассников. Их ровесники сотнями оставляют скорбные сообщения на своих стенах в соцсетях. Подростки вспоминают Рому и Соню лишь добрым словом.

— Он очень хороший мальчик, хороший друг, позитивный, очень смешной, добрый… Таких людей мало, я сочувствую его девушке, родителям, близким друзьям Сколько много воспоминаний с тобой, жаль, что именно такие люди погибают… Пусть тебе земля будет пухом, Ромочка, мы будем скучать по тебе, спи сладко, — написала подруга погибшего юноши.

— Это моя сестрёнка погибла. Ей жить и жить, слов нет, — пишет родственник Сони.

Добавим, что по данному факту начато разбирательство. Следователи предстоит установить причины и обстоятельства, которые привели к трагедии.

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