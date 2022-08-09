«Гремели каждую минуту»: житель Коми стал свидетелем взрывов в Новофёдоровке

Отдыхающие испугались. Но сейчас всё наладилось.

Житель столицы Коми стал свидетелем взрывов в Новофёдоровке в Крыму. О том, что сейчас происходит на месте и как реагируют туристы, уроженец Сыктывкара Юрий рассказал «Комсомолке».

Предприниматель, владелец гостевых домиков, Коми Юрий В. в модном посёлке Новофёдоровка уже порядка пяти лет гостеприимно встречает туристов. Постоянные гости – жители республики. Своим северным друзьям Юрий часто дарит шикарные скидки и щедро делится бонусами за аренду на длительный срок.

Сегодня в Новофёдоровке прогремели взрывы.

Фото предоставлено КП-Коми.

– Мы, конечно же, испугались. Взрывы были каждую минуту. В гостевых домиках и на общей кухне после грохота посыпалась посуда и выбило стёкла. Некоторые, кто на машинах, собрали чемоданы и просто ждут, – рассказывает Юрий. – Но сейчас всё спокойно.

Фото предоставлено КП-Коми.

Взрывы прозвучали в районе военного аэродрома. Юрий не раздумывая забрал к себе отдыхающих недалеко от места происшествия, – семьи из Сыктывкара. Причём сделал это совершенно безвозмездно, не требуя денег. Сейчас четыре семьи из Коми находятся в гостевом доме в безопасности.

Фото предоставлено КП-Коми.

– Бизнес ничто, главное – жизнь и здоровье людей, – уверен владелец гостевых домиков.

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