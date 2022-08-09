«Спортсменка, красавица, радость родителей»: в Сыктывкаре трагически погибла 16-летняя студентка колледжа

Карину запомнилась всем яркой и красивой девушкой. Фото: из личного архива погибшей

Минувшая ночь для семьи юной Карины Б. стала поистине чёрным днём. Глубокой ночью родителям подростка сообщили, что их дочь умерла. Ее тело было найдено около заброшенного здания по улице Корабельной.

По предварительным данным, девушка свела счёты с жизнью. Такое решение Карины стало настоящим ударом и шоком для ее семьи. Ее мама задается вопросом, почему их любимая девочка покинула их так рано.

— Доченька моя, любимая, зачем ты меня так рано оставила. Пусть земля тебе будет пухом, мягких тебе облачков, спи спокойно, моя красавица, — обратилась в прощальном письме к дочери Наталья.

Здесь было обнаружено тело 16-летней Карины. Медики до конца боролись за ее жизнь. Фото специально для «КП-Коми»

Карину все знали, как умную, добрую и очень талантливую девушку. Она любила спорт и всегда была на хорошем счету у педагогов.

— Какой ужас, как же так, не верю своим глазам, какое горе для родителей и родственников. Что же Кариночке не хватало, красивая, спортсменка, любима родителями. Искренне соболезнуем об утрате кровинушки, — пишет знакомая семьи Лия.

Карина была студенткой сыктывкарского кооперативного техникума, строила большие планы на будущее и любила жизнь, говорят близкие. Простятся с подростком в четверг, 11 августа. На момент смерти ей было всего 16 лет.

По данному факту начато разбирательство. В МВД Коми на запрос «КП-Коми» подтвердили факт трагедии и добавили, что Карина никогда не состояла на учете в правоохранительных органах и не имела проблем с законом.

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