В Коми стремительно растет заболеваемость коронавирусом

Фото: архив "КП"

В Коми продолжают следить за эпидобстановкой, связанной с коронавирусом. Только за минувшие 24 часа было официально диагностировано еще 57 фактов заражения ковидом, что является наибольшим показателем за последний месяц.

Всего в Коми было подтверждено 173 731 случай заболевания коронавирусом, 3 202 из которых закончились смертью пациентов. Показатель выздоровления же вырос на 60 и достиг отметки в 170 167 человек.

Еще семи пациентам понадобилась помощь врачей. Их госпитализировали в стационар.

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