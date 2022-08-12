«Наш любимый сыночек тяжело болен»: жители Коми опубликовали крик о помощи для их 1,5-годовалого сына

Фото: личный архив семьи

Жители Сыктывкара Андрей и Марина Каражановы обратились к жителям республики с просьбой помочь их полуторогодовалому сыну Марку, у которого диагностировано тяжелое заболевание – спинальная мышечная атрофия (СМА).

Марк –долгожданный сын в семье Каражановых, судьба подарила им ребенка спустя восемь лет знакомства. Малыш родился 21 февраля 2021 года без каких-либо отклонений, развивался, как и остальные дети – в срок начал держать голову, ползать, сидеть и переворачиваться. Однако родителей беспокоило, что их сын не пытался вставать и опираться на ноги. 8 июня этого года мальчику поставили страшный диагноз – СМА второго типа.

– Мы узнали, что наш любимый сыночек тяжело болен. Это страшное заболевание. Приобретенные навыки Марка постепенно начали угасать, – рассказали сыктывкарцы.

Как только родители Марка узнали о случившемся, они начали отправлять заявки в различные фонды, но из большинства из них приходят отказы. Отчаявшиеся жители Коми продолжают отправлять заявки, несмотря ни на что, но им нужна помощь неравнодушных.

– Нам очень нужна ваша помощь в приобретении для Марка жизненно необходимых медицинских изделий и средств реабилитации. В данный момент мы открыли сбор на вертикализатор, – пояснили Андрей и Марина.

Вы можете отправить любую сумму, чтобы поддержать семью. Реквизиты можно посмотреть в официальной группе Марка.

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