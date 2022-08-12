В Коми стремительно растет суточный прирост зараженных COVID-19

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В Коми обнаружено за минувшие сутки почти 70 новых случаев заболевания ковидом. Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба.

Так, за последние 24 часа коронавирусом заразились 69 человек, за все время пандемии официально было подтверждено 173 865 случаев инфицирования. Показатель выздоровления вырос за сутки на 45 человек и составил 170 277. Жертвами инфекции стали 3 202 пациента.

Отмечается, что семи жителям Коми понадобилась помощь врачей в условиях стационара. Они были госпитализированы в ближайшие больницы

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