Эжвинцев с праздником поздравил Иракци Пирцхалава.

Вчера, 13 августа, в 19:00 на сцене стадиона начался концерт, посвященный 59-летию Эжвинского района под названием «Звёзды над Вычегдой», главным гостем которого организаторы объявили известного исполнителя – знаменитого выпускника «Фабрики звезд» Иракли Пирцхалаву.

Своими талантами радовали эжвинцев именитые артисты Республики Коми Ольга Сосновская, Владимир Юрковский, Виктория Пыстина, Евгений Гаврилов, ансамбль «Тагъя сур» и многие другие.

Ансамбль «Тагъя сур».

Своими талантами радовали эжвинцев именитые артисты Республики Коми.

Между номерами ведущие вечера объявили победительницу конкурса «Мисс слобожанка-2022». Ею стала Валерия Джараева. Подарок – путёвку в Казань – вручили победительнице Анна Дю, Владимир Голдина и Сергей Воронин.

«Мисс слободанка-2022» Валерия Джараева.

К 21 часу людей на стадионе становилось всё больше и больше. Все ждали появления хэдлайнера – исполнителя хитов «Лондон – Париж», «Время» и Вова-чума». Иракли поприветствовал зрителя фразой «Как дела, Эжва?». В ответ он услышал шквал аплодисментов и восторженные крики поклонников.

«Как дела, Эжва?!»

Артист был общителен с публикой. С первой же песни «Лондон – Париж» он почувствовал, что его здесь приняли и даже сказал: «Вы сама тёплая аудитория, которую я встречал за последнее время. Я бы за вас выпил!». Именно после этих слов прозвучал ещё один хит Иракли «Капли абсента». Получилось, что «выпить» пришлось каждому эжвинцу, подпевая строчки их песни.

С первой же песни «Лондон – Париж» он почувствовал, что его здесь приняли и даже сказал: «Вы сама тёплая аудитория, которую я встречал за последнее время. Я бы за вас выпил!».

Во время исполнения песни «Я с тобой» горожане включили тысячи фонариков и эти огонёчки ещё не одну песню согревали артиста своим светом. Иракли снял видео и обещал обязательно опубликовать в своих соцсетях: «Я обязательно выложу эту красоту у себя».

Во время исполнения песни «Я с тобой» горожане включили тысячи фонариков и эти огонёчки ещё не одну песню согревали артиста своим светом.

Во время того, как певец делал красивые подводки к своим трекам, горожане неустанно кричали «Давай «Вова-чума»!». И вот после песни «Время» эжвинцы дождались того, ради чего пришли. Пели все – и мал, и стар. Многие даже привстали со своих мест и танцевали.

Хит за хитом исполнял артист.

Было приятным бонусом услышать в исполнении Иракли песню Мурата Насырова «Я – это ты, ты – это я».

– Это самая красивая песня про любовь, которую я знаю, – прокомментировал артист.

Стадион снова засиял огонёчками и было так атмосферно в этот момент.

– Мне так хорошо с вами. Можно ли мне спеть напоследок? – спросил артист разрешения у эжвинцев. Трибуны хором ответили «да»!

Артисту подпевали три тысячи человек!

– Эту песню я посвящаю своей маме и всем мамам, которые пришли на концерт, – добавил артист. Света от фонариков становилось ещё больше во время исполнения песни «Сакартвело» на грузинском языке, что особенно растрогало публику и самого Иракли.

После часового выступления артист поблагодарил эжвинцев за активную поддержку, а также поздравил еще раз Эжвинский район с 59-летием.

Ираклию подарили иван-чай.

Организаторы праздника не могли отпустить известного российского исполнителя без подарка. Руководитель администрации района Сергей Воронин вручил артисту и всей команде коробку иван-чая. Иракли с улыбкой принял презент и искренне признался, что очень любит этот напиток. В завершении праздника в небе над Эжвой прогремел пятиминутный салют.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Начихайте на чужое мнение!»

Певец Стас Костюшкин дал любопытный совет столичной молодёжи в День России. Больше фото сыктывкарцев!