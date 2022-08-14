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Общество14 августа 2022 12:00

«Я бы за вас выпил!»: исполнитель хита «Лондон – Париж» Иракли стал хэдлайнером праздника эжвинцев

Иракли Пирцхалаве на 59-летие Эжвы подпевали три тысячи жителей и гостей Коми
Анна МАХОТИНА. Фото и видео автора.
Эжвинцев с праздником поздравил Иракци Пирцхалава.

Эжвинцев с праздником поздравил Иракци Пирцхалава.

Вчера, 13 августа, в 19:00 на сцене стадиона начался концерт, посвященный 59-летию Эжвинского района под названием «Звёзды над Вычегдой», главным гостем которого организаторы объявили известного исполнителя – знаменитого выпускника «Фабрики звезд» Иракли Пирцхалаву.

Своими талантами радовали эжвинцев именитые артисты Республики Коми Ольга Сосновская, Владимир Юрковский, Виктория Пыстина, Евгений Гаврилов, ансамбль «Тагъя сур» и многие другие.

Ансамбль «Тагъя сур».

Ансамбль «Тагъя сур».

Своими талантами радовали эжвинцев именитые артисты Республики Коми.

Своими талантами радовали эжвинцев именитые артисты Республики Коми.

Между номерами ведущие вечера объявили победительницу конкурса «Мисс слобожанка-2022». Ею стала Валерия Джараева. Подарок – путёвку в Казань – вручили победительнице Анна Дю, Владимир Голдина и Сергей Воронин.

«Мисс слободанка-2022» Валерия Джараева.

«Мисс слободанка-2022» Валерия Джараева.

К 21 часу людей на стадионе становилось всё больше и больше. Все ждали появления хэдлайнера – исполнителя хитов «Лондон – Париж», «Время» и Вова-чума». Иракли поприветствовал зрителя фразой «Как дела, Эжва?». В ответ он услышал шквал аплодисментов и восторженные крики поклонников.

«Как дела, Эжва?!»

«Как дела, Эжва?!»

Артист был общителен с публикой. С первой же песни «Лондон – Париж» он почувствовал, что его здесь приняли и даже сказал: «Вы сама тёплая аудитория, которую я встречал за последнее время. Я бы за вас выпил!». Именно после этих слов прозвучал ещё один хит Иракли «Капли абсента». Получилось, что «выпить» пришлось каждому эжвинцу, подпевая строчки их песни.

С первой же песни «Лондон – Париж» он почувствовал, что его здесь приняли и даже сказал: «Вы сама тёплая аудитория, которую я встречал за последнее время. Я бы за вас выпил!».

С первой же песни «Лондон – Париж» он почувствовал, что его здесь приняли и даже сказал: «Вы сама тёплая аудитория, которую я встречал за последнее время. Я бы за вас выпил!».

Во время исполнения песни «Я с тобой» горожане включили тысячи фонариков и эти огонёчки ещё не одну песню согревали артиста своим светом. Иракли снял видео и обещал обязательно опубликовать в своих соцсетях: «Я обязательно выложу эту красоту у себя».

Во время исполнения песни «Я с тобой» горожане включили тысячи фонариков и эти огонёчки ещё не одну песню согревали артиста своим светом.

Во время исполнения песни «Я с тобой» горожане включили тысячи фонариков и эти огонёчки ещё не одну песню согревали артиста своим светом.

Во время того, как певец делал красивые подводки к своим трекам, горожане неустанно кричали «Давай «Вова-чума»!». И вот после песни «Время» эжвинцы дождались того, ради чего пришли. Пели все – и мал, и стар. Многие даже привстали со своих мест и танцевали.

Хит за хитом исполнял артист.

Хит за хитом исполнял артист.

Было приятным бонусом услышать в исполнении Иракли песню Мурата Насырова «Я – это ты, ты – это я».

– Это самая красивая песня про любовь, которую я знаю, – прокомментировал артист.

Стадион снова засиял огонёчками и было так атмосферно в этот момент.

– Мне так хорошо с вами. Можно ли мне спеть напоследок? – спросил артист разрешения у эжвинцев. Трибуны хором ответили «да»!

Артисту подпевали три тысячи человек!

Артисту подпевали три тысячи человек!

– Эту песню я посвящаю своей маме и всем мамам, которые пришли на концерт, – добавил артист. Света от фонариков становилось ещё больше во время исполнения песни «Сакартвело» на грузинском языке, что особенно растрогало публику и самого Иракли.

После часового выступления артист поблагодарил эжвинцев за активную поддержку, а также поздравил еще раз Эжвинский район с 59-летием.

Ираклию подарили иван-чай.

Ираклию подарили иван-чай.

Организаторы праздника не могли отпустить известного российского исполнителя без подарка. Руководитель администрации района Сергей Воронин вручил артисту и всей команде коробку иван-чая. Иракли с улыбкой принял презент и искренне признался, что очень любит этот напиток. В завершении праздника в небе над Эжвой прогремел пятиминутный салют.

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