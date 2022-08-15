И в Коми был свой Картье-Брессон: как фотограф из глубинки «жизнь по кадрам написал»

Автопортрет фотографа. Фото: Николай Микляев

Патриарх фоторепортажа Анри Картье-Брессон, гуру распаляющих снимков Хельмут Ньютон, бог портретной съёмки Ричард Аведон – имена выдающихся мировых фотомастеров на слуху даже у обывателей. Не менее известны фамилии фотографов из Коми – Марка Оникула, Сергея Зиновьева, Григория Пиля, Юрия Осетрова, Игоря Триера, Александра Рума, Виктора Квасова, Кирилла Шучалина и многих других. Но удивительные самородки встречаются и в самых глубинках нашей республики. В преддверии Всемирного дня фотографа – 19 августа, расскажем об одном из них.

А летом в деревне особенная жизнь. Фото: Николай Микляев

Другими глазами

Советский Союз – великая стройка коммунизма. В деревнях и сёлах кипит жизнь – работают колхозы, валится лес, возводятся предприятия и заводы, народ вовлечён в улучшение жизни. Из развлечений – встречи после тяжёлой недели в домах культуры, чтобы праздновать эту счастливую жизнь. Человека труда в те времена славили и возвышали, люди творческого склада оставались в тени, находили своих единомышленников в лучшем случае на кружках и в клубах, в худшем случае – прятали далеко и надолго свои таланты. А самородков было великое множество и в городах, и в лесу.

Это сейчас в Приуральском осталось совсем немного хозяйств, а раньше жизнь в посёлке кипела. Посмотрите, сколько когда-то народа собралось Масленицу праздновать ! Фото: Николай Микляев

В 1959 году на живописном берегу реки Илыч вблизи деревне Габэ, на базе мастерского участка Мортъю, бывшего Чолачского лесопункта, образовался посёлок Октябрьский, позднее его переименовалив Приуральский. В глубинке зарождалась жизнь – создавались семьи, которые всей душой полюбили девственную северную природу. Приуральский развивался, богател, стал родным для трёх тысяч человек.

Мёртвое дерево, в руках девочки засохший букет из осеннего пырея, жизнерадостная девочка - доча автора снимка. Постановочное фото обрело особую атмосферу благодаря деталям. Фото: Николай Микляев

Однажды из Ленинграда сюда приехал молодой Николай Микляев. Столичного парня бесконечно впечатлила сельская жизнь, он смотрел на неё другими глазами, не как местные – он повсюду видел невероятную художественную красоту.

Отдых с семьёй. Фото: Николай Микляев

– Я стояла в столовой на раздаче, кормила работников. Пришёл новенький и начал пристально следить за моей работой. Даже когда получил свою порцию и сел есть, взгляд его остался прикованным ко мне. Сидит и смотрит! Поел, снова подошёл. Дал конфеты «Кара-Кум», а я отказалась, и он пригласил меня на свидание. Его настойчивость меня поразила, я согласилась, – вспоминает супруга Николая Маргарита.

Тракторист-фотограф

Молодые вступили в брак 21 июля 1973 года. Николай открывался для девушки всё с новой стороны – тракторист вдруг оказался фотографом! Каждое мгновение жизни семьи он запечатлел на плёнку, фотографировал и на работе, и в колхозе – с «Зенитом» не расставался. Ленинградец видел уникальность сельского бытия и красоту каждого человека, снимки получались такие, словно их создавал профессионал.

А Илыч прекрасен всегда...

Взгляд падает на вертикальные линии кадра. Фото: Николай Микляев

Уже сегодня, смотря на эти чёрно-белые шедевры из старого чемодана, который нам открыла Маргарита Саватьевна, замирает сердце. От эстетического наслаждения на глаза невольно подступают слёзы.

– Коля научил делать снимки своего брата Володю, и тот потом стал работать фотографом в петербургском издании. У нас в квартире целая комната была отведена для проявки фото. На фотоаппараты, объективы и бумагу уходили все накопления! – улыбается жительница Приуральского.

Николай Микляев с отцом Алексеем и братом Володей. Фото: Николай Микляев

Поймать мгновение!

Тракторист как-то по-особенному любил жизнь, а ещё больше – жену и трёх дочерей. Его девочки стали главными моделями в фотомгновениях мастера. Детская искренность, совместный отдых на природе, ежедневная рабочая рутина профессионально проявлялись на бумаге. Чёткие линии и случайные неслучайные сюжеты. В архиве семьи – огромное количество кадров, связанных с семейным бытом и кормилицей-рекой.

Столько открытий нужно сделать ребёнку... Успеть бы за короткое лето берег Илыча изучить, купание подождёт. Фото: Николай Микляев

Вот в ясный летний день Николай наблюдает, как любимая стирает пелёнки в тазике и тут же рядышком вальяжно вышагивает кошка – мгновение, а получился кадр! Или же дочка прогуливается вдоль берега и тащит за собой рог оленя, периодически опираясь на него и рисуя на воде дорожку.

Жаркий летний день. Мужская работа уже сделана, дрова подсыхают в аккуратных поленницах. Фотограф вышел заснять любимую, стирающую пелёнки дочурки, а на передний план вышла кошка. Ну пусть и она будет в памяти. Фото: Николай Микляев

Этнический компонент, кажется, явился сам –дети не от коренных илычцев полностью погружаются в традиционную жизнь коми. Для них не чуждо поиграть с рогами или, как в следующем кадре, помочь маме почистить рыбу.

Чистим рыбку... Фото: Николай Микляев

– Николай привёз на Илыч зимнюю рыбалку. Да-да! До него никто не ходил на подлёдный клёв. Когда он приехал, то долго удивлялся: «Такая богатая речка, а зимой рыбу солёную, мороженую едят, надо научить!». Местные же быстро научились делать мормышку, прикупили ледорубы,– вспоминает собеседница.

Зимняя рыбалка по-своему хороша. Фото: Николай Микляев

А на следующем снимке вторая дочь спрыгивает с пригорка к старшей сестре, а рядом валяется брошенная батарея, позади лес. И сколько же радости на лицах детей, игрушек не надо!

Сестринская дружба с годами всё крепче... Фото: Николай Микляев

Своих малышек Николай фотографировал будто для глянцевого журнала. Николай умел поймать в одном кадре свет, взгляды, эмоции, погоду, движение – целый сюжет!

Детские фотографии всегда особенные. Фото: Николай Микляев

Свет проник через окно, чтобы пригреть задумчивую девочку. Фото: Николай Микляев

Что же ещё необычного подарит мне это пасмурное небо? Фото: Николай Микляев

И тепло на душе

Не остались без внимания фотографа и его друзья-коллеги. Серия снимков, посвящённая лесозаготовке, украшает экспозицию местного краеведческого музея. Крепкие парни на делянках валят вековые деревья, управляют техникой, отдыхают на баланах.

Работа в лесу кипит. Фото: Николай Микляев

В лесу верхом на железном коне! И так строился Советский Союз! Фото: Николай Микляев

Отдыхаем дружно. Фото: Николай Микляев

Человека труда славили. Фото: Николай Микляев

А когда Маргарита перешла работать на ферму, так в фотоархиве появились и добрые доярки в платочках, и нежные телята, а также дорога на грузовике до колхоза.

До колхоза... Фото: Николай Микляев

Румяные и весёлые, счастливые доярочки... Фото: Николай Микляев

Периодически Николай мечтал переехать с семьёй в Ленинград, но супруга была против. В итоге пришли к компромиссу – дружно раз в год Микляевы выезжали на малую родину главы семейства.

Раз в год Микляевы выезжали на малую родину главы семьи в Ленинград. Фото: Николай Микляев

«Жизнь посёлка по кадрам написал»: так можно сказать про Николая Микляева, уважаемого всеми приуральца, примерного семьянина. Его доброта к людям и врождённое чувство прекрасного нашли отражение в фотографии, после просмотра которых удивительно тепло на душе. Николай скончался 29 августа 2021 года, пару лет не дожив до полувекового юбилея совместной жизни с любимой.

Самые близкие сердцу... Жена и трое прекрасных дочурок. Фото: Николай Микляев

– Николай на наше 50-летие хотел впервые подарить мне золотое украшение, сейчас я вспоминаю об этом с особым умилением– улыбается Маргарита Саватьевна. – Мы жили как обычные люди, любили друг друга, своих детей и внуков. Нам очень его не хватает.

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