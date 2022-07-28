Луд. Фото: Нина ЮШКОВА

Республика Коми участвует в премии Russian Traveler Awards 2022, напоминает пресс-служба Главы Коми. Жители республики могут проголосовать за свои самые любимые достопримечательности, объекты и праздники. Победители попадут в рейтинг для туристов.

Напомним, в прошлом году столбы выветривания на плато Маньпупунёр смогли завоевать победу в категории «Природные объекты». Голосование за достопримечательности проходит ЗДЕСЬ.

Кстати, итоги голосования подведут в ноябре 2022 года и опубликуют на сайте и в журнале Russian Traveler.

Итак, голосуем за следующие объекты:

Историко-мемориальный музей А.В. Журавского (Культурно-исторический объект / музей);

Верхневычегодская роспись (Народный промысел);

Коми шаньга (Национальное блюдо / продукт);

Гора Манарага (Природные объекты);

Традиционный праздник коми-ижемцев «Луд» (Фестиваль / праздник);

«По пути Кандинского» (Экскурсионный туристический маршрут).

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