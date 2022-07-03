Ретивые жеребцы, царские красавицы, гуляния на лугу: в Коми грандиозно красиво отпраздновали «Луд»

Самое завораживающее - шествие в традиционных костюмах. Фото: Нина ЮШКОВА

Ижемцы широко отпраздновали XVI Межрегиональный традиционный народный праздник «Луд». Как это было, покажем в «комсомольском» фоторепортаже.

Жале. Фото: Нина ЮШКОВА

Вот и праздник начался... Фото: Нина ЮШКОВА

Не нарушая традиций дедов и прадедов, на левый берег против центрального села прискакали на верных лошадях мужчины со всего района, чтобы протоптать луг перед гулянием.

Верные скакуны. Фото: Нина ЮШКОВА

Так и вчера устроили конно-спортивные скачки, где определили самых опытных наездников. Все жеребцы были хороши собой, но кто-то испугался фотоаппаратов, кого-то толпа зрителей смутила, но самые непоколебимые уверенно мчали к своей цели, слушая своего хозяина, принеся в свой дом победу.

Скачки на лошадях. Фото: Нина ЮШКОВА

Открыло луговое гуляние шествие «Ворота».

Молодёжь приобщается к традициям. Фото: Нина ЮШКОВА

На центральной дороге собираются ижемцы – и женщины, и мужчины разных возрастов.

Девицы в ожидании шествия.... Фото: Нина ЮШКОВА

Они встают рядами друг за другом, Это зрелище завораживает! Тут можно разглядеть ижемский костюм, увидеть его красоту и многогранность.

Красавицы-ижемки. Фото: Нина ЮШКОВА

Как одеваются женщины постарше, замужние дамы и молоденькие, невесты и девочки.

Грациозность... Фото: Нина ЮШКОВА

По костюму виден статус каждой красавицы, его возрастной период, достаток и даже оценить её швейное мастерство.

И краше, кажется, в мире нет... Фото: Нина ЮШКОВА

Шествие – это проходки под музыку и пение, исполнение различных танцевальных комбинаций – ворота, ручеёк, огород и другие.

Разлились по главной улице.... Фото: Нина ЮШКОВА

Разнотравье, многоцветье, многоголосье – словно Ижма-матушка разливаются девицы и красавцы по селу, плавно перетекая на луг, на левый берег реки.

Поплыли как лебедушки Фото: Нина ЮШКОВА

Стало доброй традицией проводить на лугу конкурс невест – выбирают молоденькую красно девицу на выданье, компетентное жюри оценивает её «от и до» – и кулинарные способности, песенные и танцевальные, её мастерство, красоту и ум.

Ночь ожидается развеселой... Фото: Нина ЮШКОВА

Особое внимание уделено костюму девушки – носить его нужно грамотно, соблюдая все традиции и цветовое соотношение, сшит он тоже должен по всем правилам.

Вот невеста хороша! Фото: Нина ЮШКОВА

Волосы должны быть убраны, макияж неброский… Так и нашем «Луде» выбрали невесту.

Выбрали невесту. Фото: Нина ЮШКОВА

Ей стала 18-летняя Мария Ануфриева из Вертепа, талантов у неё не перечесть. Но ни одна девушка без внимания не осталась, все получили море эмоций и ценные призы.

Ночь ожидается развеселой... Фото: Нина ЮШКОВА

Хороводы, конкурсы подворий, катание на лошадях, ярмарки, выставки и концерты. Тут и начался праздник, веселись все до утра.

Костры грели, согревали песни и танцы. Фото: Нина ЮШКОВА

В этот день приезжают на «Луд» со всех ближайших сел и деревень, привозят палатки, угощения, ходят в гости друг к другу, знакомятся с приезжими. И кажется, что после «Луда» начнётся новый этап – светлый, добрый и многообещающий, напоют хороший урожай и высокую траву, встретят свою любовь и подарят миру новую жизнь.

На луга гулять... Фото: Нина ЮШКОВА

Традиционному народному празднику Ижемского района «Луд» с 2005 году был присвоен статус республиканского. Гуляния проходят в первые выходные июля – в канун сенокосной страды на заливных лугах левого берега реки Ижмы. «Луд» проводится в целях сохранения самобытной народной культуры, воспитания уважения к истории и традициям коми-ижемцев.

И на луг... Фото: Нина ЮШКОВА

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