Ретивые жеребцы, царские красавицы, гуляния на лугу: в Коми грандиозно красиво отпраздновали «Луд»

Самое завораживающее - шествие в традиционных костюмах.
Фото: Нина ЮШКОВА
Ижемцы широко отпраздновали XVI Межрегиональный традиционный народный праздник «Луд». Как это было, покажем в «комсомольском» фоторепортаже.
Жале.
Фото: Нина ЮШКОВА
Вот и праздник начался...
Фото: Нина ЮШКОВА
Не нарушая традиций дедов и прадедов, на левый берег против центрального села прискакали на верных лошадях мужчины со всего района, чтобы протоптать луг перед гулянием.
Верные скакуны.
Фото: Нина ЮШКОВА
Так и вчера устроили конно-спортивные скачки, где определили самых опытных наездников. Все жеребцы были хороши собой, но кто-то испугался фотоаппаратов, кого-то толпа зрителей смутила, но самые непоколебимые уверенно мчали к своей цели, слушая своего хозяина, принеся в свой дом победу.
Скачки на лошадях.
Фото: Нина ЮШКОВА
Открыло луговое гуляние шествие «Ворота».
Молодёжь приобщается к традициям.
Фото: Нина ЮШКОВА
На центральной дороге собираются ижемцы – и женщины, и мужчины разных возрастов.
Девицы в ожидании шествия....
Фото: Нина ЮШКОВА
Они встают рядами друг за другом, Это зрелище завораживает! Тут можно разглядеть ижемский костюм, увидеть его красоту и многогранность.
Красавицы-ижемки.
Фото: Нина ЮШКОВА
Как одеваются женщины постарше, замужние дамы и молоденькие, невесты и девочки.
Грациозность...
Фото: Нина ЮШКОВА
По костюму виден статус каждой красавицы, его возрастной период, достаток и даже оценить её швейное мастерство.
И краше, кажется, в мире нет...
Фото: Нина ЮШКОВА
Шествие – это проходки под музыку и пение, исполнение различных танцевальных комбинаций – ворота, ручеёк, огород и другие.
Разлились по главной улице....
Фото: Нина ЮШКОВА
Разнотравье, многоцветье, многоголосье – словно Ижма-матушка разливаются девицы и красавцы по селу, плавно перетекая на луг, на левый берег реки.
Поплыли как лебедушки
Фото: Нина ЮШКОВА
Стало доброй традицией проводить на лугу конкурс невест – выбирают молоденькую красно девицу на выданье, компетентное жюри оценивает её «от и до» – и кулинарные способности, песенные и танцевальные, её мастерство, красоту и ум.
Ночь ожидается развеселой...
Фото: Нина ЮШКОВА
Особое внимание уделено костюму девушки – носить его нужно грамотно, соблюдая все традиции и цветовое соотношение, сшит он тоже должен по всем правилам.
Вот невеста хороша!
Фото: Нина ЮШКОВА
Волосы должны быть убраны, макияж неброский… Так и нашем «Луде» выбрали невесту.
Выбрали невесту.
Фото: Нина ЮШКОВА
Ей стала 18-летняя Мария Ануфриева из Вертепа, талантов у неё не перечесть. Но ни одна девушка без внимания не осталась, все получили море эмоций и ценные призы.
Ночь ожидается развеселой...
Фото: Нина ЮШКОВА
Хороводы, конкурсы подворий, катание на лошадях, ярмарки, выставки и концерты. Тут и начался праздник, веселись все до утра.
Костры грели, согревали песни и танцы.
Фото: Нина ЮШКОВА
В этот день приезжают на «Луд» со всех ближайших сел и деревень, привозят палатки, угощения, ходят в гости друг к другу, знакомятся с приезжими. И кажется, что после «Луда» начнётся новый этап – светлый, добрый и многообещающий, напоют хороший урожай и высокую траву, встретят свою любовь и подарят миру новую жизнь.
На луга гулять...
Фото: Нина ЮШКОВА
Традиционному народному празднику Ижемского района «Луд» с 2005 году был присвоен статус республиканского. Гуляния проходят в первые выходные июля – в канун сенокосной страды на заливных лугах левого берега реки Ижмы. «Луд» проводится в целях сохранения самобытной народной культуры, воспитания уважения к истории и традициям коми-ижемцев.
И на луг...
Фото: Нина ЮШКОВА
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