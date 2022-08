Эксперты рассказали, какие английские слова характеризуют «слова года»

Чтобы первыми узнать каким словом специалисты словаря охарактеризуют этот год, следите за Youtube каналом Skyeng. Фото: pxhere.com

Все говорят о том, что мир меняется очень быстро и это чистая правда! Еще 10 лет назад смартфоны были далеко не у всех, маски носили только медработники, а видеозвонки казались волнующей новинкой. События прошедших лет может описать не только учебник истории, но и словарь английского языка. Например, Оксфордский словарь ежегодно объявляет word of the year, которое очень точно и ёмко характеризует 365 дней года. Эксперты Skyeng, открывшейся 10 лет назад, проанализировали 10 таких английских слов, начиная с 2012 года.

2012: omnishambles

Omnishambles не случайно стало словом года. Если разбираться в его значении, то самым ближайшем переводом станет «ситуация полного беспорядка». Оно произошло от латинского omni, что значит «все», и английского shambles «полный кавардак» и впервые было употреблено в политической сатире The Thick of It в 2009 году.

Если вспомнить события 2012 года, то станет очевидно, почему именно это слово так хорошо его характеризует. В этом году было абсолютно все: и Олимпиада в Лондоне, и ожидание конца света по календарю Майя. Мы радовались победе во Всемирной шахматной олимпиаде среди женщин, переживали за Бурановских бабушек на Евровидении и были свидетелями открытия стартапов, которые впоследствии стали одними из крупнейших компаний в стране.

2013: selfie

But first let me take a selfie

Слово селфи настолько плотно и давно вошло в нашу жизнь, что вспомнить время, когда именно мы начали снимать «себяшки» практически невозможно.

Но именно в 2013 году selfie (пер. с англ снимок самого себя) стало массовым. По данным Оксфордского словаря частота его употребления увеличилась на 17 000% по сравнению с 2011 годом. А впервые его начали употреблять в сентябре 2002 года на одном из австралийских интернет-форумов.

Фото: архив КП.

Сэлфи стало настолько популярным, что затмило все события 2013 года. А это и знаменитый Челябинский метеорит, и становление Жерара Депардье гражданином России, даже Сноуден прилетел в Россию и получил политическое убежище в этом году. Но selfie стало бесспорным победителем.

2014: vape

«Vape» сокращение от «vapour» (пер. с англ. пар, испаряться) или «vaporize» (пер. с англ. испаряться). Парение в 2014 году стало настолько популярным, что не курящим людям находится в общественных местах, и даже на улицах, становилось практически невозможным. В этот же год в Лондоне открылось «vape кафе» The Vape Lab, а в Нью-Йорке были массовые протесты из-за запрета курения электронных сигарет в помещениях. Именно поэтому словом года стал vape.

Кончита Вурст. Фото: REUTERS.

Олимпиада в Сочи, лихорадка Эбола, напряжение политической ситуации в мире и победа Кончиты Вурст на Евровидении не смогли превзойти парение.

2015:

Первый раз за историю Оксфордского словаря словом года стало эмоджи известное как «LOL», «ржунимагу» или «лицо со слезами радости».

Эмоджи в 2015 году действительно вышли на новый уровень. Из личных переписок в соцсетях в блоги официальных лиц разных государств. Например, в августе 2015 года Хилари Клинтон кандидат на пост президента США попросила подписчиков в Twitter описать, что они чувствуют в связи с ситуацией с образовательными кредитами с помощью эмодзи.

И несмотря на то, что год был достаточно напряженным, смеющийся смайлик использовали в 20 раз больше, чем когда-либо.

2016: post-truth

Post-truth (в пер. с англ. постправда) описывает ситуации, при которых факты становятся менее важны, чем эмоциональные призывы в формировании общественного мнения.

Впервые слово использовалось еще в 1992 году в в эссе сербско-американского драматурга Стива Тесича. Всплеск интереса к термину произошел в 2016 году после референдума о Brexit и президентских выборов в США.

А вот год был насыщен разными событиями от долгожданного Оскара у Леонардо Ди Каприо до цветка, который расцвел в космосе.

2017: youthquake

Youthquake составлено из двух слов «earthquake» (пер. с англ. землетрясение) и «youth» (пер. с англ. молодежь). Первый раз слово использовалось в журнале Vogue редактором Дианой Вриланд в 1965 году. Тогда она говорила о изменениях, которые происходят в моде и музыке. А в 2017 году слово приобрело новое значение: значимое событие, которое возникло под влиянием молодежи. И стало словом года уже из-за политических событий в Великобритании и Новой Зеландии. Именно там результаты выборов связывают с голосованием молодежи.

2018: toxic

Прилагательное «токсичный» до 2018 года чаще всего использовали в словосочетаниях «токсичный химикат», «токсичный газ», «токсичное вещество» и т.д. Но в этому году слово стало популярным и стало использоваться по отношению к людям («токсичный человек») или в словосочетаниях: «токсичные отношения» и «токсичная атмосфера».

Фото: pixabay.

Этот год больше всего запомнился нам благодаря движению #Metoo. В 2018 мы следили не только за скандалами, но и за Чемпионатом мира по футболу в России, свадьбой принца Гарри и Меган Маркл и зимней олимпиадой. К счастью, эти события совсем не были toxic.

2019: climate emergency

Этот год не мог характеризоваться иначе.

Climate emergency означает ситуацию, когда нужно принять срочные меры для сдерживания климатических изменений. Согласно данным Оксфордского словаря, только в сентябре 2019 года это словосочетание использовали более 6 тысяч раз, а в вот в сентябре 2018 года его ни разу не употребили.

Конечно же, когда речь заходит о климатических изменениях, нельзя не вспомнить 16-летнюю экоактивистку Грету Тунберг. Во многом благодаря ее акциям и выступлениям, 2019 год ассоциируется с climate emergency. Но на ассоциации также повлияли пожары, наводнения и даже «китовая тюрьма», которые заняли первые места новостной повестки.

2020:

Этот год был настолько сложным, что Оксфордский словарь так и не смог определиться со словом года. Именно поэтому в подзаголовке ничего не указано.

Претендентами были: COVID-19, Lockdown, Social Distancing (пер. с англ. социальное дистанцирование), Reopening (пер. с англ. повторное открытие), даже движение Black Lives Matter и Cancel culture (пер. с англ. культура отмены).

Фото: архив КП.

Что точно можно сказать о 2020 это был не только год сидения дома, но и огромный толчок для развития многих направлений бизнеса и онлайн-образования в частности. Благодаря самоизоляции мы пользуемся доставками продуктов из магазинов и можем из любой точки страны учиться, работать и даже устраивать онлайн-вечеринки.

2021: Vax

Постпандемийный год не мог характеризоваться никак иначе.

Vax (пер. с англ. вакцина, вакцинация) и образованные от него неологизмы — «вакциниста» и «вакси» использовалось в 72 раза чаще, чем в прошлом году. А ведь в 2020 году все только и мечтали о вакцине и завершении пандемии.

2022: to be continued

Текущий год еще не закончен и Оксфордский словарь не объявил «слово года».

А прямо сейчас и до конца августа Skyeng празднует свой 10 день рождения и объявляет бесплатный марафон английского вместе со звездами.

