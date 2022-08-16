Красота Севера, исторические события, именитые деятели, мифы и легенды: на 100-летие Коми подготовили программу с приглашёнными звёздами российской эстрады

На площади развернётся большая 80-метровая сцена. Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

В Сыктывкаре 22 августа пройдёт грандиозный концерт, посвящённый 100-летию республики, – «Коми, объединяя времена». Вход будет свободный и без пригласительных, только 21 августа будет перекрыт доступ к Стефановской площади для проведения генрепетиции шоу. Обо всём подробнее рассказали на пресс-конференции к празднованию 100-летия Республики Коми, организованной региональным министерством культуры, туризма и архивного дела.

На пресс-конференции рассказали о всех мероприятиях, посвящённых 100-летию региона. Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

Зрители, благодаря шоу «Коми: соединяя времена», увидят исторические события республики, совершат временные путешествия и познакомятся с выдающимися людьми из разных сфер деятельности. В представлении будут задействованы около 1,5 тысяч человек.

Пресс-конференция к празднованию 100-летия Республики Коми. Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

Звёзды российской эстрады, которые выступят на торжестве, задействованы неслучайно, сообщил режиссёр шоу. Некоторые артисты представят зрителю тот или иной временной отрывок, другие – именитых деятелей: все они выступят в тандеме с республиканскими коллективами и артистами, в том числе с ансамблем «Асъя кыа» и «Театром оперы и балета Коми».

Приглашённые звёзды российской эстрады. Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

Артистов выбирали так, чтобы учесть интересы всех зрителей. Например, Ваня Дмитриенко и группа Dabro были выбраны для молодёжи. Для ценителей классики приглашены оперные солисты из Большого театра Сергей Плюснин и Ольга Селиверстова и трио пианистов BEL SUONO. Также выступят поп и рок исполнитель Андрей Державин и группа «Сталкер», Григорий Лепс, Александр Иванов и группа «Рондо». Лев Лещенко будет в эпизоде, посвящённом Великой Отечественной войне, Лариса Долина откроет спортивную страничку республики и представит тему её многонациональности.

Отличительная особенность праздника – множество интерактивных декораций. Благодаря анимации, видео и моушен-графики собравшиеся пронесутся, кажется, по всей республике: увидят Уральские горы и геологический памятник Маньпупунёр, города и деревни, интересные места республики, погрузятся в легенды Севера и побывают на традиционных праздниках. Реконструируют исторические события с помощью архивных фото- и видеоматериалов, работ юных художников, а также сюжетов этнофутуриста Юрия Лисовского.

Режиссер шоу «Коми, объединяя времена» Георгий Новиков. Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

Зрителю нужно будет подготовиться! Представление продлится целых четыре часа. Благодаря экранам на сцене отпадет необходимость пробиваться ближе к артистам – видно будет всем. Единственное, напротив сцены разместят особых гостей – порядка 100 человек. Вопрос трансляции для тех, кто не сможет придти на площадь, пока обсуждается.

Шоу начнётся в 18:00, по расчётам оно должно завершиться в 23:00, после чего почти сразу начнётся праздничный салют. По словам и.о. главы минкульта Марии Балмастовой, фейерверк-мейкеры подождут окончания представления, ведь торжество может затянуться по причинам, независимым от организаторов, например, это может быть просьба выступить на «бис». За салютом можно будет понаблюдать прямо со Стефановской площади – для этого не обязательно отправляться в Кировский парк.

– Думаю, что у нас получится сделать праздник для всех жителей Коми, – заключила Мария Балмастова.

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