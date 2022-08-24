Как выучить английский в Коми: благодаря иностранному языку жизнь уроженки республики изменилась кардинально

Я учу нидерландский язык в языковой школе и пишу об этом блог на английском, рассказывает наша героиня.

Нижний Одес – маленький посёлок городского типа в Сосногорском районе Коми. Здесь живёт 8 980 человек, по данным на 2021 год. В 2010 году жительница Нижнего Одеса Антонина окончила школу и сдала ЕГЭ по английскому на высокий балл и поступила в Российский государственный гуманитарный университет в Москве на специальность «Международные отношения». Сегодня Тоня работает продюсером образовательного контента. Девушка рассказала нам, как ей удаётся с помощью английского открывать новые возможности.

«Самое главное и для детей, и для взрослых — хороший учитель»

Если вы всерьез решили изучать язык, самый первый шаг — найти правильного преподавателя. Если вы учите английский уже во взрослом возрасте, убедитесь, что вам с учителем есть о чём поговорить, что он мотивирует вас «волшебным пинком» или ободряющими словами, когда что-то не получается. А для ребёнка важна динамика — игры, песни и даже танцы.

Мне повезло. В моем любимом маленьком поселке Нижний Одес есть языковая школа «Лингва» с прекрасными учителями — Великопольской Татьяной Юрьевной и Семяшкиной Людмилой Владимировной, которые окончили Сыктывкарский государственный университет и горят своим делом.

Площадь Дам в Амстердаме.

На занятиях мы смотрели отрывки из фильмов, играли в игры. К тематическим праздникам англоязычной культуры — Рождеству, Дню Святого Валентина — мы организовывали отчетные мероприятия для родителей, на которых выступали на английском. Это было интересно! А интерес — самая главная мотивация для ребёнка заниматься каким-либо делом. Поэтому я всегда бежала в «Лингву» с радостью.

К 11-му классу я поняла, что хочу сдавать ЕГЭ по английскому и связать с языком свою жизнь, но мне не хватает навыков для сдачи экзамена — я знала много слов, но плохо писала эссе, не понимала механику тестов. Мы готовились к ЕГЭ в школе, но этого было недостаточно, у моей учительницы просто не хватало сил на индивидуальное внимание к каждому ученику, а в «Лингве» в то время был больше фокус на изучение языка, прицельно готовиться к ЕГЭ в группах начали спустя пару лет. Поэтому мы с родителями решили добавить дополнительные занятия с репетитором только для подготовки к экзамену.

Кто рано встаёт — тот молодец!

Мы договорились с Семяшкиной Людмилой Владимировной встречаться несколько раз в неделю в 6:30 утра перед школой (это было её единственное свободное время) и решать пробные варианты, а на вечера она задавала мне домашку — писать эссе. Это было сложно, но Людмила Владимировна всегда меня поддерживала — иногда строгим «Тоня, ну-ка соберись!», иногда ласковым «Умничка!». Для выпускника самое главное — это дисциплина, и хороший учитель помогает её установить и поддерживать. В итоге я сдала ЕГЭ на 82 балла, поступила на специальность, связанную с английским, и на всю жизнь благодарна Людмиле Владимировне.

Каждый раз, когда я приезжаю домой, я навещаю Людмилу Владимировну и студентов «Лингвы». На этом фото меня нет, потому что я его делаю. Но на нем есть моя сестра, которая тоже училась у Людмилы Владимировны.

Мне повезло, потому что в нашем поселке живут прекрасные учителя, и у них нашлось свободное время для меня. Я понимаю, что не в каждом населенном пункте есть языковые школы, поэтому я очень рада, что случился бум онлайн-образования. Например, сейчас я учусь в онлайн-школе английского языка Skyeng. Их платформа помогает мне видеть свой прогресс после каждого урока, а сами материалы — нескучные и с актуальной лексикой, именно там я узнала значение новых сленговых словечек из тиктока.

«Самые идеальные зимы — в Республике Коми!»

Я учила английский в университете, во время учебы активно занималась волонтерством и путешествовала — преподавала английский в Бразилии и во Вьетнаме, и после окончания вуза сдала международный экзамен TOEFL на 112 из 120 баллов! Всё это позволило мне получить работу мечты: я пишу тексты про английский и работаю удаленно. Сейчас я живу в Нидерландах и общаюсь на английском каждый день, но удаленная работа позволяет мне 1-2 раза в год приезжать в мою любимую Республику Коми к родителям. Я много ездила по миру, но не видела ничего красивее нашего зимнего леса в солнечный день.

Тоня наслаждается прогулкой по зимнему лесу. Самая красивая природа – в Республике Коми, считает наша героиня.

Знание английского открыло для меня много новых возможностей и, несмотря на то, мой уровень языка — Proficiency, я продолжаю его учить. Прошлой зимой я жила у родителей дома пару месяцев и поставила себе несколько целей — прочитать сложную научную книгу по-английски и попрактиковать разговорный язык с носителем на платформе Skyeng. Я заваривала крепкий чай с брусникой, наливала в вазочку мамино варенье из морошки и погружалась в книгу, через час спешила на онлайн-занятие с моей преподавательницей Ким из США, а потом шла гулять с собакой, чтобы проветрить голову на морозном воздухе. Это была идеальная зима!

Тоня всегда рада приехать в родной Коми край и навестить своих родных.

«Грамотная цель — то, что помогает держать язык в тонусе»

Грамотная цель — это цель конкретная, измеримая, в меру амбициозная, актуальная и с конкретным сроком выполнения. Я ставлю такие цели в английском себе регулярно, и они помогают держать язык в тонусе. Конечно, чтобы поставить такую цель, нужно знать свой уровень английского и свои возможности. Для этого, например, можно пройти бесплатные тесты на знание языка (выбирайте те, что составлены опытными методистами), которые оценят ваши знания и подскажут полезные рекомендации.

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